Roy Keane n’est même pas un «import de Premier League» et plus de mails …

Envoyez vos réflexions sur Roy Keane et tous les autres sujets d’aujourd’hui à theeditor@football365.com…

Keane n’est même pas un “Premier League Import”

Autant j’ai apprécié la passion générée par le débat Henry vs Keane (à la fois sur MoTD et sur le terrain de commentaires de football365), tout cela n’aurait pas pu être mis au lit / les flammes ont été largement incontrôlables en soulignant que Roy Keane n’a jamais été “importé” en Premier League. Il était déjà basé en Angleterre et jouait pour Forest au début de la Premier League. À ce moment-là, il a été «importé» de la Première Division, comme la plupart des joueurs à l’extérieur de Middlesbrough, Blackburn et Ipswich. Je crains que cela ne signifie également que Cantona serait absent. Ce devait être un oubli de la BBC. Je suis sûr que ces fans rationnels de Roy Keane admettront que c’est un «flic juste» et qu’il passe à côté. L’homme lui-même levait les mains, j’en suis sûr.

Dans cet esprit, deux espaces se sont ouverts dans le top 10. «Européen uniquement» semble avoir été les règles de la BBC (ce qui doit signifier politiquement / géographiquement (pas UEFA / Eurovision) s’il doit y avoir une explication sensée pour l’omission de Ronny Rosenthal, ainsi que Ndlovu, Okocha et Juninho). Mais bifurquons. Et appliquons les règles de Gary – pas nécessairement les meilleurs / les plus grands / les plus grands noms – quels joueurs d’outre-mer vous ont fait plaisir à regarder? Qui valait la peine d’activer Match of the Day (ou de nos jours, chercher sur Youtube)? De préférence quelqu’un d’une autre équipe. Leur étoile n’a pas besoin d’avoir brillé depuis longtemps. Incluez un lien pour preuve, si vous le pouvez.

En dehors des «grands noms» pour moi, Clive, c’est le nom long de Georgi Kinkladze. C’était une joie à regarder.

Ollie, LFC (Pour éviter tout doute, le véritable Top 10 aurait dû être: 1. Henry, 2. Hyypia, à partir de 3: qui que ce soit. Henry m’a fait rester pour allumer MOTD à plusieurs reprises, juste pour voir ce qu’il avait fait. Même quand cela mettait Carragher sur le dos)

Nous vivons dans un monde corrompu et injuste

le Situation de rachat à Newcastle United n’est pas aussi noir et blanc que leurs rayures le suggèrent, mais plutôt une multitude de taches grisâtres alignées comme des dominos, chacune bordée de ses propres questions et mises en garde dérivées qui sont de différents degrés de gris.

D’une part, vous avez un régime dégoûtant qui ne donne pas à ses citoyens tous les droits, enferme les gens en désaccord avec le gouvernement et joue un rôle déterminant dans le déclenchement d’un génocide au Yémen. Leur rachat de Newcastle, ainsi que leurs liens avec le monde de la boxe et la WWE pour n’en nommer que quelques-uns, sont une tentative de “laver” leur identité et de cacher les atrocités. En ce qui concerne le lavage sportif, un récent boîte aux lettres a dit que cela ne fonctionne pas, et nous devrions tous sortir de notre cheval moral, mais je dirais que c’est le but exact du lavage sportif; pour créer l’indifférence. Bien sûr, cet exemple particulier n’est pas le premier, et ne sera pas la dernière fois, lorsqu’un régime / propriétaire moralement ambigu vient acheter un club de football, ou accueille un événement sportif majeur, et parce qu’il est de plus en plus courant, nous devenons saturés par et ensuite indifférent. “Pourquoi est-ce que je me soucie de Newcastle si Man City s’en tire?” et d’autres formes de quoi commence la discussion, des querelles mineures ont lieu, puis nous oublions ou cessons de nous soucier, et attendons le prochain cas pour en parler.

D’un autre côté, les fans de Newcastle ont dû supporter une merde totale d’un autre propriétaire qui – tout en ne commettant pas le même niveau de crimes que le gouvernement saoudien – est moins que vertueux en soi. Ce site, parmi tant d’autres, a écrit de nombreux mots sur la façon dont Mike Ashley est terrible et comment il ne devrait pas être en charge de Newcastle. Il se soucie peu du club, peu des gens en dessous de lui et ne veut que se remplir les poches d’argent. Il a pris un bastion de football anglais et l’a traîné à travers la terre à plusieurs reprises. Je comprends parfaitement le désir de se débarrasser de lui, et bien que je ne soutienne pas les nouveaux propriétaires, je peux voir pourquoi les gens ne s’en soucient pas, pourquoi ils sont excités / acceptent ce nouveau chapitre de l’histoire de leur club.

Mais laissez-moi vous demander ceci; quand un propriétaire achètera-t-il un club qui est objectivement moralement juste? Quand verrez-vous jamais quelqu’un d’aussi riche qui n’a pas quelques squelettes dans le placard? La Premier League s’est récemment couchée avec Amazon, une entreprise moralement répréhensible appartenant à un uber milliardaire qui traite son personnel avec dégoût. Alors, où est la ligne tracée? Quels sont ceux qui sont jugés assez mauvais pour protester et avec quoi sommes-nous d’accord? Ou s’agit-il d’une ligne fluide qui change de base en fonction de la personne impliquée de part et d’autre de la ligne de piquetage? Ce matin, quelqu’un a suggéré que pendant les matchs de Newcastle, les fans brandissent des bannières positives LGBT – avec lesquelles je suis entièrement d’accord – pour protester contre le traitement du régime saoudien envers cette communauté. Mais qu’en est-il de notre propre traitement? Bien qu’il ne soit pas illégal, notre monde occidental n’accepte pas complètement cette communauté. Même au sein du football de Premier League, c’est l’éléphant dans la pièce. Je ne doute pas que certains des fidèles de St. James font partie des personnes moralement douteuses qui ne sont pas d’accord, ne comprennent pas ou n’apprécient pas les homosexuels. Bien que ce soit mieux en comparaison, ce n’est pas quelque chose dont on peut se vanter. Combien de personnes de la communauté LGBT ont pu grandir 100% en sécurité et gratuitement dans «notre» monde à cause de qui elles sont?

Je sais que cela ressemble beaucoup à ce qu’est l’entreprise, mais ce que je veux dire, c’est que le fardeau pour ces personnes moralement absentes nous incombe, les «laïcs» de la société, chacun avec ses propres lignes directrices morales. Les fans de Newcastle sont invités à défendre la balise de justice sociale contre l’Arabie saoudite, lorsque certains ont du mal dans leur vie quotidienne, et les matchs du week-end pourraient offrir leur seule lumière dans une existence autrement sombre. Pourquoi devraient-ils abandonner cela parce qu’ils soutiennent un club acheté par des gens horribles? Je suppose que la personne moyenne ne tolère pas le gouvernement saoudien, mais ils veulent savoir ce qui est le mieux pour eux. Ce qui semble égoïste, je sais, et il y a des gens qui se sont toujours battus pour ce qui est juste, peu importe le coût personnel pour eux, mais ces gens sont trop peu nombreux. Tout le monde ne peut pas être cette personne, et tout le monde ne devrait pas non plus l’être. Trop souvent, les pauvres sont censés changer le monde face aux riches, trop souvent les gens avec peu de ressources devraient aider ceux qui en ont encore moins, tandis que les riches s’enrichissent. Nous vivons dans un monde corrompu et injuste, où au moins 95% du monde souffrent quotidiennement de divers degrés de merde. C’est épuisant et presque impossible pour quiconque ayant ce débat particulier à régler.

Néill, Irlande

Une décision commerciale sans émotion

En tant que fan de United, j’ai un peu ce que les fans de Newcastle ressentent / ont peur de ressentir en ce moment. Être détenu par des milliardaires absolus de déchets est une énigme douce-amère. D’un côté, nous prenons leurs millions et chérissons leurs souvenirs. De l’autre côté, ce sont des gens horribles et malfaisants qui font des choses horribles et mauvaises. Mais à un degré différent.

Mais croyez-moi quand je dis cela, les propriétaires ne se soucient pas vraiment de vous ou de votre protestation. Ils n’achètent pas Newcastle parce qu’ils sont fans et veulent revoir le géant endormi. C’est une décision commerciale sans émotion.

Le fait est que les fans de Newcastle n’ont pas peur de protester ou de se sentir mal à propos de cette prise de contrôle. Ils ne l’annuleront pas parce que vous les protestez. Ils ne donnent pas un f ** k volant sur vous. Ils feront ce qui est le mieux pour eux. C’est aux fans comme vous, moi et bien d’autres de protester contre les méfaits et de défendre ce qui est bien. Même si ces écharpes vertes et dorées ne représentent rien, cela signifie que nous avons au moins fait ce qui était bien, attachés à nos croyances même si nous étions impuissants à arrêter les choses.

Ne vous sentez pas mal en appréciant le football, volez plutôt leurs millions et achetez Welbeck pour 50m plutôt que de l’utiliser pour quelque chose de sinistre. J’espère que cela aide à soulager la transition.

Aman (Viva La Revolution)

Nous voulons juste gagner quelque chose…

Il y a quelques années, je sortais pour une pinte avec mon père et mon frère (le bon vieux temps) et nous débattions de ce qui suit «préféreriez-vous être dans la première ligue ou préféreriez-vous gagner une coupe et être relégué, potentiellement jamais rendre”.

Je jouais au bowling pour la Premier League, mon frère battait pour la victoire en coupe, et mon père arbitrait pour s’assurer que nous ne criions pas trop fort car nous étions dans un pub dans le Sunderland le plus sombre.

Le raisonnement à moitié ivre de ma position était simple: «être en première division signifie que nous pouvons voir un meilleur football». Mon frère a soutenu son argument avec “pensez-vous que les fans de Wigan qui sont allés à Wembley échangeraient cette victoire pour lutter contre la relégation chaque saison?”.

Le débat allait et venait, je devenais plus saoul, plus fort et moins cohérent; alors qu’il était calme, résilient et enfoncé profondément comme Ben Stokes dans les Cendres. À ce moment-là, mon père avait renoncé à ses fonctions d’arbitre et était passé à un dégustateur de collations de bar professionnel.

Avançons rapidement quelques années et j’y pense maintenant, aujourd’hui, en travaillant à la maison dans l’appartement de ma copine. Je suis heureux d’admettre que je me suis probablement trompé (il lit la boîte aux lettres, donc je ne suis pas trop gêné si cela n’est pas publié).

La raison pour laquelle moi-même et une grande majorité des fans de Newcastle sommes heureux d’une prise de contrôle potentielle, c’est parce que cela augmente potentiellement nos chances de gagner quelque chose, parce que je me suis rendu compte, c’est pourquoi j’aime le football.

J’ai fêté sauvagement à Newcastle en battant les plus grandes équipes du monde pour 3 points, Christ, j’ai presque versé une larme quand j’ai vu le tonnerre de Tiote (RIP you beautiful man) entrer pour un match nul 4-4. Je ne peux qu’imaginer à quel point c’est bon de les voir soulever quelque chose.

Donc, si cela se produit, j’accepte toutes les critiques adressées aux propriétaires et aux fans stupides pour avoir tenté de les défendre. J’accepte que l’éthique et la morale douteuses de Mike Ashley ne soient pas un patch sur les propriétaires.

Tout ce que je vous demande, c’est que si nous gagnons quelque chose, s’il vous plaît, laissez-moi passer une interprétation complète de “CHAMPIOOOONNNIEESS” avant de me ramener sur terre avec vos faits (Rafa)!.

RATT MITCHIE – NUFC – (Il manque mon père, mon frère, les discussions du pub et j’espère que vous restez tous en sécurité!)

Juste un fantasme…

Chers tous,

Sid de l’idée de l’Inde sur les fans de Newcastle arborant des bannières soulignant les bonnes causes, etc., comme contrepoids à la prise de contrôle éventuelle du club par la famille royale saoudienne, est très bien en principe, mais, malheureusement, assez peu pratique et quant à ne pas “ permettre au club de mener des activités d’une manière qui peut être interprétée comme un soutien saoudien? Sérieusement, c’est juste de la fantaisie.

Premièrement, combien de temps pensez-vous qu’il faudrait avant que le club lui-même commence à réprimer les manifestations? Même à mon âge avancé, avec mes cheveux gris et mes lunettes, je suis fouillé quand je vais à un match, et il ne faudrait pas longtemps avant que des bannières “ offensives ” soient ajoutées à la longue liste de choses qu’il vous est interdit de prendre dans le stade en vertu des lois sur la sécurité des terrains de sport.

Deuxièmement, la FIFA, l’UEFA et même ici en Angleterre, la FA, sont connus pour réprimer les manifestations et autres manifestations dans les stades sous leur juridiction. Combien de fois Celtic a-t-il été condamné à une amende et a-t-il dû fermer certaines parties du terrain en raison des activités de sa brigade verte? En tant que fan de Liverpool, vous souvenez-vous de la façon dont Robbie Fowler a été traité lorsqu’il a exprimé son soutien aux dockers de Liverpool? Il y a quelques années, certains fans des Wolves se sont opposés sérieusement à la signature d’un accord de parrainage par le club avec une société de «prêt sur salaire». Remarquez que le club a pris, au moins jusqu’à ce que le club soit vendu? Zéro. Les supporters du FC United ont manifesté lors d’un match nul contre une société de télévision allant à l’encontre de la charte du club et montrant le mépris habituel pour les fans en modifiant l’heure du coup d’envoi. La FA a refusé d’intervenir et la société de télévision a réagi en éteignant les microphones et en substituant le bruit de la foule enregistré pour l’émission. Sky ne montrera même pas de joueurs sur le terrain, pensez-vous qu’ils montreront des bannières qui pourraient être controversées ou embarrasser les propriétaires de clubs?

Je ne dis pas que les fans de Newcastle ne devraient pas faire entendre leur voix et leur donner plus de pouvoir, mais parfois vous devez adapter vos tactiques à l’opposition que vous rencontrez. D’un côté, je ne sais pas comment vous pouvez faire honte ou influencer des groupes aussi riches et puissants comme celui-ci, à qui même la théorie de la démocratie est complètement étrangère. La seule façon est probablement d’exercer une sorte de pression financière ou morale, mais cela n’a pas fonctionné avec Ashley ou même les Oystons de Blackpool. Aux fans de Newcastle qui ont des scrupules à propos de cette prise de contrôle, j’espère qu’ils ont d’énormes réserves de patience et de détermination, ils vont en avoir besoin.

Désolé d’être si pessimiste,

Paul Quinton, Wolves

Boogers en Grande-Bretagne

Votre excellent article sur Marco Boogers contenait la citation suivante de Redknapp sur l’achat de joueurs étrangers:

«Vous les amenez ici pour beaucoup d’argent, puis vous les laissez s’occuper de la vie quotidienne et ce n’est pas facile.»

C’est étonnamment perspicace d’Ol ’Aarry, même si cela arrive évidemment plusieurs années en retard. Et vous imaginez que les joueurs et les fans de Premier League y seraient déjà habitués, mais non. Vous vous attendez toujours à ce que les joueurs étrangers s’adaptent et commencent à produire immédiatement.

Cela peut arriver – regardez le merveilleux Bruno Fernandes, qui a frappé le sol en courant et a transformé l’ambiance à Old Trafford pendant la nuit. Mais Fernandes est l’exception plutôt que la règle.

Cela m’est venu à l’esprit l’autre jour alors que je lisais les fans de Newcastle rejetant Joelinton comme un autre buste de l’ère Ashley. Cela ne tient pas compte du fait que:

– Joelinton n’avait aucune expérience du football anglais

“Il a rejoint il y a un peu plus de six mois”

– il a été obligé de jouer dans une position qu’il ne connaît pas

– Il a 23 ans

Et pourtant le «buste!» les verdicts sont sortis. Peut-être un peu plus de patience, hein?

Jamo

Changer le système

Salut,

Une excellente chronique aujourd’hui de Johnny Nic.

Il ne s’agit pas de Newcastle. Il ne s’agit pas de Man City ou du PSG ou d’Istanbul Basaksehir ou de tout autre club devenu un bras de propagande pour les régimes pervers.

Mais la colonne ne traite pas du problème principal. La Premier League et d’autres accepteront volontiers de nouveaux propriétaires tant qu’ils apporteront de l’argent avec eux. Les fans vont coopérer car ils espèrent obtenir la manne d’être le nouveau Chelsea ou la nouvelle City.

La solution est de prendre l’argent sale du jeu. Règles FFP plus strictes; interdiction de la propriété non locale; clubs appartenant à des fans. Ce n’est pas impossible. Le tien boites aux lettres a suggéré des moyens de le faire.

Un changement s’impose. Nous répétons encore et encore le même débat. Au lieu de se concentrer sur le club acheté par un régime corrompu, changez le système.

Alan Gomes



Salut les gars, j’espère que vous allez bien et en sécurité. J’ai vraiment aimé l’article de John à propos de nous, les fans de Newcastle, qui devons soulever les critiques de notre nouveau propriétaire potentiel et notre point de vue sur la morale d’où vient cet argent.

Je n’ai pas vraiment de réfutation, je ne sais pas quoi faire. Les fans ne peuvent pas changer leur équipe (les vrais fans, ceux qui sont misérables après une défaite, extatiques après un vainqueur de 89min), je ne peux pas être un fan de Newcastle. Bien sûr, je soutiendrai toute équipe de fans qui apparaîtra (l’équivalent new-yorkais de l’AFC Wimbledon de retour dans la journée) mais de mon avant-poste dans l’ouest de l’Irlande rurale, il est peu probable que je me jette avec eux un dimanche humide dans l’espoir d’être promu à la ligue de conférence du Nord. Je ne peux pas être excité par les nouvelles signatures de méga ou la possibilité de gagner des titres après une si longue période de misère. J’essaierai de ne pas le faire, je suis pleinement conscient de la faillite morale et éthique du gouvernement saoudien, je m’en souviens à chaque fois que je remplis ma voiture, mais je ne peux pas être fan.

Cependant, j’ai un problème avec ce que dit John, si je dois simplement accepter les critiques de ses semblables, Miguel et Stan Collymore (enfin non, pas Collymore, vis Collymore), ils doivent accepter qu’ils gagnent financièrement de cela. Non pas que leurs employeurs soient liés à des sources de richesse financières néfastes, mais qu’en tant que commentateurs du football, leurs revenus sont basés sur une activité alimentée par cette immoralité financière. Les droits télévisés sont alimentés par la publicité autant que par abonnement, les clubs sont parrainés et détenus par les pires des pires, mais vous commentez ces jeux, ces équipes.

Donnez-vous un aperçu du contexte financier qui a permis à Man City d’acheter Kevin De Bruyne pour faire ce pouce parfait à Sergio Aguero dans votre article du lundi? Bien sûr que non et je m’attendrais à ce que vous le fassiez, mais si je dois reconnaître la moralité douteuse de payer pour être un supporter de Newcastle (ne peut pas être fan gratuitement, nous achetons des billets, des chemises, des journaux, des forfaits sportifs), vous avez de reconnaître la même chose pour avoir été payé pour en faire rapport.

Cordialement, et continuez à nous appeler fans,

David à Galway

XI pourquoi vous êtes tombé amoureux du football

Salut tout le monde, j’espère que tout le monde se porte bien et en sécurité.

Étant donné qu’il existe de nombreuses idées pour différentes combinaisons de XI – ce que j’aime faire -, j’ai éliminé un XI de joueurs qui occupaient mon jeune esprit.

La règle ici est que vous devez choisir les joueurs que vous avez regardés avant l’âge de 10 ans, en fin de compte vos années de formation après le football et essentiellement une grande partie de la raison pour laquelle vous êtes tombé amoureux du jeu.

Je suis né en 1993 donc c’est une équipe composée de joueurs qui opéraient vers 1998-2003.

GK- Francesco Toledo

Regarder le football italien sur Channel 4 pendant ces années, comme pour beaucoup d’autres, a été une joie totale pour moi. Toldo faisait partie de l’équipe Inter que j’aimais beaucoup, et dans mon jeune esprit, il était presque invincible.

RB- Cafu

C’était plus à voir avec ses performances pour le Brésil. Je ne me souviens pas si sa défense était vraiment bonne, mais le regarder bombarder l’aile droite était certainement excitant.

CB- Kenny Cunningham

En fait, je ne me souviens pas avoir admiré trop de défenseurs centraux, donc j’inclurai le roi Kenny que je me demandais où il était quand il ne jouait pas pour l’Irlande. Il semblait si bon pour son pays, mais n’a jamais joué au sommet du match de club. Il y a probablement une bonne raison à cela!

CB- Gareth Southgate

N’oubliez pas qu’il a joué aux côtés d’Ugo Egighou pour Boro et qu’il pensait qu’ils étaient super ensemble. Ravi de voir Southgate être un homme / manager aussi classe après sa carrière de joueur.

LB- Ian Harte

Un héros pour l’Irlande et Leeds, quelle baguette de cheville gauche. Dommage que sa carrière ait piqué du nez suite à son penalty raté lors de la Coupe du monde 2002.

RM- David Beckham

En tant que fan de United qui grandit, vous ne pouviez pas vous empêcher d’admirer Becks. Bien qu’irlandais, j’ai adoré le voir jouer pour l’Angleterre aussi!

CM- Roy Keane

Capitaine de United et d’Irlande, et colosse absolu pour un homme relativement petit.

CM- Jay Jay Okocha

À peu près se faufile après mon arrivée à Bolton quand j’avais 9 ans. Les jours avant les compilations YouTube, il était finalement le footballeur filou. Une vraie joie à regarder.

LM- Alvaro Record

Apparemment, il a gaspillé son incroyable talent, mais tout ce dont je me souviens de lui est un moteur de traction du pied gauche qui a illuminé le football italien pendant quelques années brèves mais brillantes.

ST- Ole Gunnar Solskjaer

Mon joueur préféré qui grandit, mon premier souvenir d’être à Old Trafford est la foule qui chante ‘You are my Solskjaer’ contre Bolton le soir du Nouvel An en 05. Il n’a même pas joué ce jour-là, ce qui était assez bouleversant à l’époque.

ST- Vincenzo Montella

Je me souviens juste qu’il avait frappé quatre buts pour Roma un week-end et adoré la célébration de l’avion de cet homme aux cheveux vadrouille.

Un sac très mélangé de footballeurs entièrement composé de joueurs qui ont joué en Angleterre ou en Italie, mais ce sont les gars que j’admirais vraiment grandir.

Paddy (Irishman in Oz)

One Hit Wonders XI

J’espère que cette boîte aux lettres est remplie de courriers de Memorable Seasons passés après mon courrier ce matin, j’espère que je me joindrais à ma propre question par courrier, mais je pense que j’ai fait beaucoup de choses dans le passé, mais après avoir vu tous les XIs, je pensais que je reviendrais sur ce jeu avec un autre de moi, mais cette fois un XI de One Hit Wonders, une équipe composée de joueurs qui n’ont eu qu’une seule saison incroyable, permet maintenant de voir comment cela se passe;

GK: Tomasz Kuszczak (WBA, 05/06) – Quelle saison Tomasz a remporté, a sauvé de la saison pour une sauvegarde incroyable contre Wigan Athletic si ma mémoire est bonne, WBA a été relégué cette saison malheureusement, mais il a été récompensé par une décision de Manchester United qui n’a pas tout à fait fonctionné pour lui.

CB: Sebastien Bassong (Norwich City, 12/13) – Énorme saison pour Norwich, il était un rocher dans leur défense qui les a aidés à terminer 11e, il a souffert de blessures vers la fin de son temps au club, il a continué pour les Canaries dans leur défense, mais ses performances n’ont jamais atteint le niveau de cette campagne 12/13.

CB: Titus Bramble (Ipswich Town, 00/01) – A aidé Ipswich Town à terminer 5e de cette saison, se qualifiant pour la Coupe UEFA, un exploit incroyable, surtout maintenant vous pensez que là où Ipswich siège actuellement en Ligue 1, il est peut-être devenu un défenseur risible mais il était vraiment spécial dans cette campagne, a obtenu un transfert d’argent important à Newcastle l’été suivant qui n’a pas fonctionné.

CB: Francesco Coco (Milan, 00/01) – A été désigné comme le prochain Paulo Maldini après l’une des saisons les plus impressionnantes de la Ligue des Champions d’un défenseur, jamais à la hauteur des performances de cette saison, a été envoyé à l’Inter Milan dans un échange affaire pour Clarence Seedorf.

RM: Adnan Januzaj (Manchester Utd, 13/14) – Eh bien, nous connaissons tous l’histoire, la lumière brillante de la terrible saison de David Moyes, convoitée par de nombreux pays internationaux pour qu’il les représente, il a choisi la Belgique, le recul dirait qu’ils n’aurait pas dû déranger, il est rapidement tombé sous le feu des projecteurs aussi vite qu’il y était entré, des mouvements ratés à Dortmund et Sunderland ont suivi, actuellement en Espagne avec la Sociedad.

CM: Michael Johnson (Manchester City, 07/08) – Celui-ci est juste assez triste, a été présenté comme le prochain grand espoir en Angleterre, malheureusement les blessures ont mis fin à une carrière autrefois prometteuse après le 07/08 et il a pris sa retraite en 2012 à seulement l’âge de 24 ans.

CM: Andrey Arshavin (Arsenal, 08/09) – Maintenant, au début, je pensais qu’il avait eu quelques bonnes saisons avec Arsenal, mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de l’affaire, vous pensez à ses quatre buts qu’il a marqués à Anfield, il a bougé à Arsenal dans la fenêtre de janvier 2009, après avoir été pourchassé par le club pour sa campagne impressionnante à l’Euro 2008 avec la Russie, il a eu une excellente demi-saison avec les Gunners, après cela, il a juste descendu.

LM: Ryan Fraser (Bournemouth 18/19) – Dur? Peut-être, mais la saison dernière, l’ailier écossais a récolté 14 mentions d’aide et 7 buts, n’a pas obtenu son gros coup de pouce cet été et il a admis lui-même que cela l’a affecté là où il a jeté des outils pour ainsi dire pour le club cette saison.

FWD: Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers, 07/08) – 19 buts en 37 matchs avec Blackburn Rovers ont fait du Paraguayen l’une des finales les plus meurtrières de la ligue, terminant derrière Adebayor, Torres et Ronaldo dans les classements, a réussi un gros coup à Manchester City où il n’a jamais tout à fait retrouvé sa forme de cette saison 07/08.

FWD: Amr Zaki (Wigan, 08/09) – Techniquement une merveille de demi-saison, mais en prêt de Zamalek, l’attaquant a marqué 10 buts en 29 matchs de Premier League, quelques prétendants au but du mois et Liverpool avait quelques offres rejetées pour son Signature.

FWD: Michu (Swansea 12/13) – Coût 2 millions de livres sterling de Rayo Vallecano, 22 buts dans toutes les compétitions de la saison Swansea a levé la Coupe de la Ligue, les blessures ont durement touché sa carrière et il a pris sa retraite à 31 ans, mais quelle saison il avait .

Manager: Roberto Di Matteo (11/12) – A remporté la FA Cup et la Ligue des Champions pour Chelsea, a été limogé la saison suivante et sa carrière de manager n’a pas eu beaucoup de points forts depuis, mais qui s’en soucie quand vous avez une médaille de vainqueur de la Ligue des Champions, non?

Mentions honorables: Francis Jeffers, Michael Bridges, Benjani et Robinho.

Mikey, CFC

Arsenal XI de la meilleure saison du joueur

Il y a quelques jours, quelqu’un a suggéré un XI avec des joueurs de leur meilleure saison. voici le XI d’Arsenal de la meilleure saison du joueur. Il était incroyablement difficile de laisser certains d’entre eux à l’écart, même sur le banc qui, sans doute, ferait partie de l’équipe d’aujourd’hui. Je pense que cette équipe serait incroyablement difficile à battre. La défense de Stonewall et sans doute la meilleure attaque que la Premier League pourrait offrir.

GK – David Seaman (98/99): N’a concédé que 17 buts cette saison. Il a gardé 19 draps propres car nous n’avons pas eu de chance de ne pas gagner la ligue.

LB -Ashley Cole (03/04): Est-il un c * nt massif pour la façon dont il a agi au cours des 15 dernières années? Oui. Mais était-il sans doute le meilleur arrière gauche du monde depuis plus d’une décennie? Oui

CB – Campbell (01/02): Vainqueur du titre à sa première saison du plus grand transfert gratuit de l’histoire.

CB – Adams (97/98): Nous avons gagné la ligue et il a marqué CETTE volée pour la gagner.

RB – Lauren (03/04): un RB complètement sous-estimé. Fort, efficace aux deux extrémités du terrain et un peu de c * nt.

LM – Pires (01/02): Joueur FWA de la saison. La deuxième saison de Pires a sans aucun doute été sa meilleure. Plein de talent, de passes décisives et de buts et une telle menace avec A. Cole comme arrière gauche. Sans doute aussi gros qu’un raté pour la France que Zidane pour cette coupe du monde en raison de sa blessure en fin de saison.

CM – Patrick Vieira (00/01): A commencé la saison avec 2 cartons rouges dans les 72 heures lors des 2 premiers matchs de la saison. Je suis revenu et était un monstre pour le reste de la saison

CM – Fabregas (09/10): un ridicule 15 buts et 13 passes décisives en 27 matchs cette saison en championnat. Il a brillé en tant que capitaine car il a pu prendre l’équipe sur son dos pendant de nombreux moments cette année-là.

RM – Overmars (97/98): marchand de vitesse avec une bonne finition. Il devra s’installer à droite car personne ne déplace Bobby vers la gauche.

CF – Bergkamp (97/98): Joueur spécial qui est souvent négligé à mon avis à cause des biais de récence. Une capacité naturelle que très peu de joueurs possédaient, mais aussi efficace.

CF- Henry (05/06) Ça pourrait vraiment être n’importe quel Henry du 01-06, mais au moment où la saison 05-06 arrivait, Henry avait beaucoup mûri. Il ne s’agissait pas toujours d’être explosif, ce qu’il pouvait encore faire. Mais il a été contraint de devenir un leader, Ljungberg et Pires étant souvent blessés et Vieira partant. Et même si nous n’avons rien gagné cette année-là, notre course vers la finale de la Ligue des champions sera toujours spéciale.

Subs: Lehmann (05/06); Keown (98/99); Dixon (97/98); Silva (03/04); Ljungberg (01/02); Van Persie (11/12); Wright (96/97)

Excuses à Petit (97/98), Aubameyang (18/19), Sagna (07/08), Parlour (99/00), Anelka (98/99), Flamini (07/08), Adebayor (07/08) etc.

Guillaume, Ottawa

Il est temps de restructurer League One et Two

À la lumière des difficultés financières, surtout au bas de la chaîne alimentaire, il est temps de supprimer le format actuel de la Ligue 1 et 2

Je pense que les deux ligues devraient être fusionnées, devenir régionales et avoir la possibilité de signer certains de leurs joueurs semi-pro, en fonction de leurs finances. La ligue pourrait être élargie pour inclure les équipes de jeunes (U-23) du premier ministre avec la mise en garde qu’elles ne peuvent pas être autorisées à atteindre la Premiership / Championship.Il y aurait bien sûr quatre ligues au même niveau Lague 1 (A, B, CD) avec 18 équipes par section 2 pour le Nord et 2 pour le Sud en fonction de la géographie (Évidemment, certaines équipes des Midlands se retrouveraient dans le Nord un an et dans le Sud l’année suivante avec l’équipe du bas dans chaque section reléguée et des éliminatoires pour des places supplémentaires si nécessaire .

Les équipes devraient voyager moins, pourraient structurer leur équipe pour refléter leurs finances, devraient être assez merdiques pour être reléguées, jouer moins de matchs Les équipes de Premiership seraient en mesure de développer leurs joueurs dans des matchs professionnels, contre des équipes luttant pour leur subsistance sans loterie du système de prêt.

Des pensées

Timi, MUFC

Premier League XIs

Agréable série sur Premier League XI. Voyant que je n’avais que 3 ans en 94/5, j’ai hâte de lire les derniers articles sur mes premiers jours à regarder le football.

N’oubliez pas de changer la formation standard de 4-4-2 à 4-3-3 lorsque vous arriverez à la saison 2004/5.

Thomas (Cape Town) MUFC (Pet peeve est un expert en sabotage de sabots XIs lourds en attaque en 2-1-7 formations)