Royal Rumble 2020: Brock Lesnar et le panneau d’affichage complet du premier événement de l’année à la WWE | PHOTOS Contact

Mis à jour le 25/01/2020 à 16:56

Comme chaque début d’année, la WWE présentera l’un de ses événements les plus prestigieux et les plus anciens. Il s’agit du Royal Rumble, un événement dont l’attraction principale sera la vraie bataille royale de 30 combattants. Cette fois, l’édition 33 aura lieu ce dimanche 26 janvier à Houston au Texas.

Le Minute Maid Park sera le théâtre de huit combats, mais sans aucun doute ceux qui retiendront l’attention seront les «Real Battles» des femmes et des hommes. Jusqu’à présent, 24 combattants ont déjà confirmé leur présence dans le combat mythique.

Du côté féminin, il y a déjà sept places assurées dans le Royal Rumble Match féminin. En outre, de ces combats, les principaux titres de la WWE seront également en jeu, comme la ceinture universelle entre Bray Wyatt et Daniel Bryan.

Becky Lynch fera de même contre Asuka pour le titre RAW; tandis que Bayley entrera en collision avec Lacey Evans pour le sceptre féminin de SmackDown And Andrade mettra la ceinture des États-Unis en jeu contre Humberto Carrillo.