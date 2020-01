SONDAGE

Que devrait faire Milan avec Piatek?

Envoi de la demande …

© photo par Daniele Buffa / Image Sport

Radio Marte a été suivi par Bajram Shala, chef d’équipe de l’équipe nationale kosovare, qui a parlé du défenseur Amir Rrahmani, joueur de Hellas Verona dans le collimateur de Naples pendant plusieurs semaines: “Rrahmani est un joueur important, un grand travailleur. Il a du talent et je suis bien sûr, il le montrera également à Naples, si son transfert au bleu est jamais confirmé. C’est un défenseur extraordinaire dans le marquage, peut-être un peu moins en jouant avec ses pieds, mais il travaille et grandit beaucoup. Je dois admettre que je ne suis pas surpris de la performance que Rrahmani a à Vérone, parce que je connais la valeur du joueur et j’étais sûr que le football italien lui permettrait d’exprimer ses meilleures qualités. Rrahmani lui-même est très content de la carrière qu’il fait. Jouer à Naples, dans un stade comme alors San Paolo serait super, je lui ai parlé il y a une semaine: il est heureux à Vérone, mais il serait encore plus heureux de continuer sa carrière à Naples. cependant, il ne cessera de bouger qu’en été ».

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

11.01 01:00 – Marché non stop – Rumeurs, négociations et historique du 10 janvier

11.01 00:55 – Inter, Vecino et Gagliardini les aiment dans le Premier mais veulent rester

11.01 00:50 – Milan, Kessie vers la permanence. Objectif Politano indépendamment

11.01 00:45 – Rrahmani à Napoli? Manager de l’équipe du Kosovo: “Il bougera cet été”

11.01 00:40 – Lecce, la piste Saponara devient plus compliquée. Les contacts ont commencé avec El Kaddouri

11.01 00:30 – Cagliari, Simeone: “Confronter Ibrahimovic est un défi pour tout le monde”

11.01 00:15 – Ag. Tsimikas: “Il y a de l’intérêt de Naples, mais ce ne sera pas facile en janvier”

11.01 00:12 – Milan, à la recherche du remplaçant de Reina: Joe Hart proposé pour six mois

11.01 00:07 – Ashley Young est prête pour l’Inter: le camp n’est pas rappelé par United

10.01 23:59 – Parme, Kurtic est accusé: “Heureux d’avoir rejoint un si grand club”

10.01 23:45 – Milan, examens médicaux pour Kjaer demain. Plus aucun défenseur n’arrivera

10.01 23:30 – Bologne, Skov Olsen: “Je me trouve magnifiquement. Point pour marquer 5 buts”

10.01 23:20 – Inter, Giroud se rapproche: Chelsea à seulement un million

10.01 23:15 – Marotta: “Vidal? Nous le cherchons, tout dépendra de l’avenir de Valverde”

10.01 23:00 – Cagliari, Maran à l’examen Ibra: “Il est bon pour la Serie A”

10.01 22:53 – Lobotka-Napoli, l’entraîneur du Celta: “Je ne veux que ceux qui donnent à 100% pour nous”

10.01 22:49 – Cagliari, Maran: “Nandez en nette reprise. Smart Joao Pedro”

10.01 22:45 – Milan, idée de Camavinga pour l’avenir. Mais seulement avec le changement de propriétaire

10.01 22:42 – Lazio, Inzaghi attend Napoli: “Il aura très faim, il a besoin de points”

10.01 22:38 – TMW Reina à Aston Villa, nous voici: prêt avec droit de rachat

10.01 22:30 – Sorrentino: “Meret, l’erreur peut arriver. Je suis Musso, il est prêt”

10.01 22:15 – Udinese, Okaka: “Champion potentiel De Paul. Ça doit continuer comme ça”

10.01 22:08 – Fiorentina, Milenkovic: “Vlahovic veut s’améliorer. Iachini a de la détermination”

10.01 22:00 – TMW Inter-Eriksen, pressage continu. Demain l’agent à San Siro

10.01 21:45 – Fiorentina, Castrovilli frappe la France: le PSG réfléchit à l’avenir

10.01 21:30 – Kjaer à la cour d’Ibra: le temps que Zlatan le prenne par le cou

10.01 21:15 – TMW RADIO Sorrentino: “En B seulement Chievo. Je ne veux pas être un bouche-trou”

10.01 21:12 – Parme, Kurtic a déjà travaillé en groupe. Différencié pour Gervinho

10.01 21:00 – Inzaghi: “En termes de résultats, mon meilleur moment en tant qu’entraîneur de la Lazio”

10.01 20:55 – LIVE Caldara revient à Atalanta: il y a une signature, seule l’annonce manque

1er étage

CALDARA ALL’ATALANTA, LOBOTKA AL NAPOLI, CUTRONE ALLA FIORENTINA, KURTIC AL PARMA, BORINI ALL’HELLAS VERONA … INTER TRAVAIL POUR ERIKSEN, GIROUD ET JEUNES, FERMETURES MILAN POUR KJAER, POLITANIAN-KESSIÈ EXCHANGE HYPOTHESIS. LA JUVE VEUT DONNARUMMA ET DANS LE CHEMIN BLINDA SZCZESNY. REINA VERS ASTON …