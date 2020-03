Rúben Amorim quitte Braga et signe pour le Sporting

Portugal’s Sporting a annoncé jeudi par la Commission du marché des valeurs mobilières (CMVM) du Portugal l’embauche de l’entraîneur de Braga Rúben Amorim, qui remplacera l’actuel entraîneur Jorge Silas, que mardi dernier, il avait déjà annoncé son départ.

03/05/2020 à 11:49

CET

EFE

Selon Sporting, pour l’embauche de Rúben Amorim a dû payer au Braga une clause de dix millions d’euros. Avec l’entraîneur portugais, qui était Benfica et joueur international avec le Portugal, viendront ses deux assistants de Braga, Adélio Cândido et Carlos Fernandes.

Rúben Amorim a réalisé en deux mois et demi des chiffres très positifs avec Braga, une équipe qui a commencé orientée par l’ancien joueur de la Real Sociedad Sa Pinto et, après un mauvais départ de la ligue, a été licenciée.

Depuis le 23 décembre, Amorim, 35 ans, qui a raccroché les bottes en 2017 après avoir appartenu à Benfica, a remporté en Ligue 8 des victoires – dont deux contre Benfica et Sporting – et un nul et, en plus, c’était Champion de Coupe de la Ligue après avoir battu Porto 1-0 en finale.

Rubén Amorim a signé en 2008 pour le Benfica portugais et est arrivé dans l’équipe portugaise en même temps que l’entraîneur espagnol Quique Sánchez Flores, qui l’a catapulté dans sa carrière de footballeur, puisque cette même campagne a débuté avec la sélection des “quinas”. En tant qu’entraîneur, sa première équipe était Casa Pia luso, qu’il a dirigée lors de la campagne 2018-2019.