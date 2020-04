Ruben De La Red – Se souvenir d’une carrière trop rapide

La vie – il a une drôle de façon de lancer les plans les mieux préparés. Sur des milliers de jours et des millions de minutes apparemment standard, ce ne peut être qu’un bref instant qui change radicalement la perspective d’un individu ou d’un collectif. L’histoire de Ruben de la Red est racontée avec le cœur lourd, l’histoire d’une vie dirigée vers ce qui semblait être une rue à sens unique de pur succès footballistique, mais en quelque sorte découragée par une tournure insondable.

Nous pouvons commencer par le meilleur des moments, un moment qui a signalé à De la Red et à la communauté du football que sa carrière était dirigée vers l’élite.

Revenons aux Championnats d’Europe de 2008, où l’Espagne a affronté la Grèce lors de la dernière journée des phases de groupes. La tête délicate de Dani Guiza a été frappée par Ruben de la Red qui a fracassé la demi-volée dans le coin inférieur du filet. Ce fut le point culminant de l’année parfaite. Le joueur alors âgé de 23 ans avait mené le petit Getafe de Michael Laudrup aux quarts de finale de la coupe UEFA contre le Bayern Munich, suivi d’une finale de la Copa Del Rey contre Valence. À la fin de la saison, il a obtenu un appel à l’équipe de Luis Aragones Euro 2008 dans un milieu de terrain chargé avec des goûts de Xavi, Iniesta, Silva, Alonso, Senna, Fabregas et Cazorla. Et bien sûr, De la Red a été racheté par le club de ses rêves, le Real Madrid, après seulement un an d’absence. Pour couronner le tout, lui et sa femme attendaient leur premier enfant.

L’euphorie de ce premier but espagnol dans une compétition majeure a donné un élan. De la Red aurait ensuite réussi un but contre Screamer contre Valence à environ 35 mètres du but pour assurer la Super Coupe d’Espagne pour le Real Madrid. Il a annoncé son retour au Bernabéu et a prouvé au manager du Real Madrid, Bernd Schuster, qu’il était là pour rester.

Qu’est-ce qui a rendu De La Red si spécial? Qu’est-ce qu’il avait qui rend la fin abrupte de sa courte carrière si difficile à avaler même 12 ans plus tard? Il est difficile de sélectionner une caractéristique du jeu du milieu de terrain. Son mouvement sur le terrain et la façon dont il glissait avec le ballon était similaire à Redondo. Pourtant, il possédait la technique, le contrôle et la mentalité d’une seule touche d’un milieu de terrain espagnol prototype semblable à Dani Parejo.

De la Red était unique car il avait la capacité de jouer en tant que milieu de terrain central défensif à pivot simple ou double, en milieu de terrain central ou en tant que joueur n ° 10 entre les lignes. Pour Getafe, il a été placé le plus souvent en solitaire ou en double pivot, mais avait la liberté de jouer, de monter sur le terrain et de faire ses élégantes courses de glisse à travers le milieu de terrain. Les fans ont regardé Getafe simplement pour regarder De la Red (et son partenaire de Madrid, Esteban Granero). Il y avait une détente collective des fans lorsque De la Red était sur le ballon, une confiance qu’il ferait toujours bien à côté du ballon.

Michael Laudrup, le manager de Getafe à l’époque, a utilisé De la Red pour tout – un joueur de confiance pour récupérer le ballon, mais aussi pour développer le jeu. Il a effectué des tirs au but, des coups francs et a reçu un tir venimeux de l’extérieur de la surface. Ses buts et passes décisives pour Getafe au cours de la saison 2007/2008 ont été remarquables pour un milieu de terrain – 9 buts et 4 passes décisives.

Cette année à Getafe a été tout simplement remarquable. Pensez aux exploits de Martin Ødegaard avec la Real Sociedad cette année, mais avec une équipe plus petite. Michael Laudrup a fait confiance à Ruben pour être son quart-arrière – le point focal et le leader de tout ce que Getafe a orchestré.

Cette petite équipe de Getafe, dirigée par un diplômé de l’académie du Real Madrid, a choqué le monde. La course de Getafe en Coupe UEFA était sans précédent. Ils avaient battu Tottenham Hotspur en phase de groupes, qui comprenait un but de la tête de De la Red. L’équipe a ensuite progressé pour affronter l’ancienne légende du Real Madrid, Benfica de Jose Antonio Camacho, en huitièmes de finale. Benfica avait possédé des joueurs comme Angel Di Maria et Rui Costa. Pourtant, Getafe a remporté les deux matches des deux matches et Ruben de la Red est reparti avec un but et une passe décisive au cours des deux matches.

En quart de finale, ils ont été confrontés au puissant Bayern Munich. Ils ont réussi à obtenir un match nul 1-1 à l’Allianz Arena tout en rivalisant contre Ribéry, Lahm, Schweinsteiger, Lucio et Luca Toni. Le match retour à Getafe a été admirable. De la Red a été contraint de jouer au centre arrière en raison de suspensions et a reçu un carton rouge à la 6e minute. Un égaliseur à la 90e minute de Getafe a envoyé le match en prolongation. Le match s’est terminé 3-3 avec Getafe de 10 hommes se battant bec et ongles jusqu’à la dernière minute. Ils ont juste échoué en raison des règles des buts à l’extérieur.

En Liga, il y a eu des victoires historiques sur Barcelone et le Real Madrid. Leur succès national a surtout brillé en Copa Del Rey, où l’équipe a atteint la finale contre la Valence de Ronald Koeman. Ruben De la Red et l’équipe ont échoué dans la finale de la Copa Del Rey, mais s’ils avaient converti leurs opportunités – y compris deux tirs de Granero, un sur le poteau et un sur la barre transversale – il aurait pu y avoir une fin alternative. Valence était une équipe impressionnante avec David Villa, David Silva, Juan Mata, David Abelda et Raul Albiol, tous partis pour Koeman.

Son retour au Real Madrid a été bref mais impressionnable. Il a disputé 11 matchs et avait fait son entrée dans la formation de départ lors de ses 5 derniers matchs avant son problème cardiaque. Il a marqué 2 buts et fourni 2 passes décisives pendant cette période. Il y a eu beaucoup de discussions cet été sur un éventuel éloignement permanent avec de nombreux clubs intéressés par De la Red, y compris les liens lourds d’Arsène Wenger et d’Arsenal. Mais, De la Red était catégorique, il voulait prouver sa valeur dans le club de ses rêves. “J’ai reçu des offres de l’Angleterre et de l’Espagne, mais je suis très calme”, ​​a déclaré De la Red lors d’une conférence de presse d’avant-saison. “Aujourd’hui, je rejette l’option de quitter le Real.”

En écartant l’option de partir, son esprit était seulement de réussir. Il a rapidement conquis Schuster et en a profité lorsque des blessures ont frappé des démarreurs réguliers comme Wesley Sneijder et Guti. Schuster a utilisé De la Red comme “# 8” ou comme milieu de terrain central intérieur droit cherchant à utiliser la capacité de l’Espagnol de boîte à boîte. Il a apporté un meilleur équilibre à un milieu de terrain manquant de stabilité. Sa confiance et son confort en tant que joueur du Real Madrid augmentaient à chaque match réussi.

Collectivement – son année historique à Getafe, sa convocation et son but avec l’Espagne, la victoire à l’Euro 2008, le retour au Real Madrid – c’était l’étoffe des rêves. C’était une carrière qui se développait à un rythme exponentiel. Un train de marchandises qui n’a pas pu être arrêté. De la Red était de plus en plus haut. Enfin, un autre Canterano qui avait la capacité, le talent et la force mentale pour durer une décennie dans l’équipe du Real Madrid. Enfin un Canterano qui pourrait suivre Raul, Guti et Casillas.

Pourtant, à peine trois mois après l’euphorie de son but en Espagne, tout serait fini. Sa carrière serait terminée.

Le 30 octobre 2008, Ruben de la Red est tombé inconscient et s’est évanoui lors du match de Copa Del Rey contre Real Union.

La peur est palpable. C’est évident sur tous les joueurs. Le moment où De la Red est tourné sur le côté, les yeux grands ouverts, un regard vide et sans cligner dans l’abîme, fera frissonner n’importe qui.

Malgré la prise de conscience dans le vestiaire, De la Red a subi un événement qui a radicalement changé sa vie. À son insu, cet épisode serait la dernière action de De la Red sur un terrain de football à un niveau professionnel. Au cours des deux prochaines années, De la Red verrait spécialiste après spécialiste, passant plus de temps à parler aux médecins qu’à ses coéquipiers. On lui a diagnostiqué une maladie cardiaque, mais les médecins n’ont pas été en mesure d’identifier l’origine ni de trouver une solution potentielle. Deux ans après son effondrement, à l’âge de 25 ans, Ruben de la Red a annoncé sa retraite du football.

Dans un autre monde, De la Red continuerait de gravir les échelons. Il aurait probablement été le partenaire de Xabi Alonso après l’arrivée du Basque de Liverpool en 2009. Dans un autre monde, il était là avec Iker et Ramos soulevant la Coupe du monde en 2010 puis les Championnats d’Europe en 2012. Aujourd’hui, à à 35 ans, De la Red aurait très bien pu se remémorer une décennie de succès avec le Real Madrid et l’Espagne. Mais, la vie a jeté une balle courbe. Sa conférence de presse d’adieu émotionnelle en 2010 était celle d’un homme qui a compris la cruauté de la vie mais a refusé de la dénigrer.

“J’ai dû prendre ma retraite à cause d’un problème cardiaque, mais mon cœur bat toujours pour le Real Madrid”, a déclaré Ruben de la Red, ému lors de la conférence de presse pour annoncer sa retraite. «Je veux commencer à apporter mon soutien à tous les athlètes qui ont souffert comme moi et dont les rêves ont été interrompus plus tôt que prévu. Je leur conseille de regarder vers l’avenir comme je le fais. »

L’histoire de De la Red est une leçon pour les fans de football et les gens en général. Vivez l’instant présent – et en tant que fan du beau jeu, profitez du spectacle d’un joueur doué. Alors que nous luttons contre une pandémie mondiale, nous devons à nouveau recadrer nos perspectives et chérir la carrière d’un joueur et ses moments, car cela peut si vite être pris.