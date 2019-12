Rubi, au rythme de Setién malgré le mauvais départ

L'entraîneur catalan n'a que 3 points de moins que ceux obtenus par le Betis de Quique Setién la saison dernière.

Une victoire bétique à Vitoria signifierait que le Betis égalerait les points du premier tour de la saison dernière.

Même après un début de campagne désastreux, le Betis pourrait atteindre le milieu de la Ligue avec 26 points. Ce score est le même que celui récolté par le Betis de Setién lors du premier tour de la saison dernière.

Betis n'est pas non plus loin du chiffre de la campagne 2017-18, dans lequel l'équipe Verdiblanco s'est qualifiée pour l'Europe en cinquième position. Un grand deuxième tour valait les 27 points du premier, un seul de plus que Rubi gagnerait en s'imposant à Alavés, pour placer le Betis parmi les meilleurs d'Espagne.