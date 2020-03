Rubi fait confiance à ses joueurs contre le Real Madrid

L’entraîneur du Betis Joan Francesc Ferrer ‘Rubi’, Il a souligné ce vendredi lors d’une conférence de presse qu’il avait vécu “une autre semaine difficile” au cours de laquelle, cependant, il n’a “pas remarqué de découragement chez les footballeurs” malgré les mauvais résultats qui traînent et est “sûr” ce dimanche avant le Le Real Madrid donnera “le visage”.

03/06/2020 à 14:45

CET

EFE

Rubi a déclaré qu’il était conscient que “deux ou trois équipes de la Ligue sont plus difficiles que les autres” et l’une d’entre elles est le Real Madrid, contre lequel “nous devrons le rendre presque parfait pour gagner”; et bien qu’il pense qu ‘”il peut être blessé comme n’importe qui d’autre”, il a rappelé “qu’il a un certain nombre de buts contre le bas”.

L’entraîneur Verdiblanco a déclaré qu’il est considéré comme “quelque chose d’habituel” des questions sur sa continuité “parce que le Betis n’est pas là où il devrait”; et a ajouté que cela ne le préoccupe pas car il travaille “au maximum”, bien que “gagner dépend de plus de choses” et “l’environnement est normal pour les moments délicats” que vit l’équipe.

Rubi estime que le personnel maintient “l’unité et le désir de gagner”, il estime donc “que le problème n’est pas un entraîneur” et “tout se résume à savoir si vous gagnez des matchs ou non”, mais il a rappelé que “les derniers matchs ont été sur le point de les gagner tous”.

L’entraîneur catalan estime que “cette saison a commencé de travers dès le premier jour” et que “dans le premier tiers, l’équipe n’a pas joué ou a eu une idée précise”, bien que “ensuite elle ait enchaîné de très bons matchs” dans lesquels elle a “raté” point de fortune qui ne sert à rien. “

Rubi a reconnu que l’élection de l’attaquant sortant entre Borja Iglesias est soulevée “chaque semaine” et Loren Morón, qui “lors des quatorze ou quinze premiers matchs, était à un niveau incroyable, mais c’était égal” et c’est pourquoi il s’est aligné plus souvent ces derniers temps avec le Galicien, qui n’a marqué que 3 buts en 26 matchs officiels.

Finalement, L’entraîneur bétique a évoqué les négociations avec Valence pour le transfert du défenseur marocain Zou Feddal, qui “a eu deux semaines compliquées” et qui a déclaré que “la saison se terminera ici: il reste, il veut vraiment aider”, a-t-il expliqué.