Rubiales doit décider de révoquer ou non le vice-président de la RFEF

29/12/2019 à 18:57

CET

Ramón Fuentes

La nouvelle année pose un problème au président de la RFEF, Luis Rubiales, une fois l’imputation confirmée selon le journal «El Mundo» de l’actuel président de la Fédération canarienne, et actuel numéro deux du conseil d’administration, Antonio Suarez Santana. Et c’est pour déterminer quoi faire avec le directeur canarien une fois que cette imputation a été connue par le tribunal national dans l’affaire Soule pour un prétendu détournement de fonds de la Fédération canarienne de football.

Activités illicites qui ne seraient jamais imputables à l’actuel président de la RFEF étant donné que l’affaire Soule fait partie de la présidence de Angel Maria Villar. Raison pour laquelle il était en prison comme son fils Gorka Villar et handicapé par le CSD pour être président de la RFEF pendant un an. Ensuite, la résolution du TAD de décembre 2017 de disqualification définitive viendrait en raison d’une utilisation illicite de son poste de président et en même temps candidat au processus électoral de 2016.

Normalement, cette décision, sauf démission de l’administrateur lui-même, doit être adoptée par le premier conseil d’administration. La même situation est répétée par l’ancien président de la Fédération catalane de football, Andreu Subies. Dès que son lien possible est connu Et étant arrêté en novembre 2018 également dans l’affaire Soule, Luis Rubiales et le Conseil d’administration ont soutenu le directeur en évitant sa démission. Seul Ana Muñoz, vice-président de la RFEF et chef du département intégrité, a voté contre cette décision et en faveur de la révocation du manager.

Enfin, en mars de cette année, il a lui-même Téléversements Il démissionnait en tant que vice-président de la RFEF pour se concentrer sur la plainte dans l’affaire Soule.

Il est à noter que parmi les membres du rfef, et conformément à ses statuts, il établit une série d’obligations. Ils figurent à l’article 25 sur les droits fondamentaux des membres et dans son point d, il établit ce qui suit: «Respecter les principes de loyauté, d’intégrité et d’esprit sportif conformément aux principes de fair-play, ce qui inclut notamment l’obligation de s’abstenir de toute activité mettant en danger l’intégrité de la RFEF ou de ses compétitions, ou impliquant discrédit du football& rdquor;.

Nous verrons quelle décision est prise à la fois par le président et les autres membres du conseil d’administration lors de la première réunion de l’année au sujet du directeur canarien et de cette éventuelle imputation.