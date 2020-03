Rubiales: “Les compétitions reprendront lorsque la santé de chacun sera garantie”

Luis Rubiales, président de la RFEF, a affirmé dans un dialogue avec Ace qu’à l’heure actuelle, la priorité sur les compétitions de football est axée sur le rétablissement d’une santé normale: “La chose la plus importante était, est et sera toujours la santé des Espagnols. Les compétitions ne reprendront que lorsque la santé de chacun sera garantie et l’intégrité de la compétition assurée, jamais auparavant. L’idée de rejouer dans quatre ou cinq semaines était l’idée des autres, pas la nôtre. Heureusement nous avons maintenant le même avis. vous ne pouvez même pas penser à jouer à nouveau lorsque l’UME est dans la rue pour installer des hôpitaux de campagne. “