Rudi Garcia défie la Juve: «Avec le Var sans violon» | Primapagina

Rudi Garcia est prêt à affronter la Juventus en Ligue des champions. L’entraîneur français de Lyon, ex Roma, a déclaré dans une interview à Corriere dello Sport: “Le violon est resté dans le placard lorsque j’ai quitté l’Italie. J’étais instinctif, je voulais défendre mon équipe contre ce que je pensais mal. Mais ce sont des choses qui se produisent sur le terrain. Ma Roma gagnerait-elle le Scudetto avec le Var? Je ne sais pas, chaque époque fait l’histoire en soi. Comme on dit en France, avec «si» Paris est fermé dans une bouteille … Avais-je l’impression que la Juventus était favorisée par les arbitres? Jamais. Mais avec le Var les arbitrages sont plus justes. Une chose que nous, entraîneurs, demandons aux arbitres est de ne pas être satisfait du contrôle silencieux. Ils devraient aller revoir tous les épisodes contestés au lieu d’attendre au milieu du terrain pour confirmation, sinon le vrai arbitre devient le Var “.

“Totti? J’ai beaucoup entendu parler de notre relation. Ce qui a toujours été bon. Quand j’ai signé pour Roma, je lui ai demandé s’il avait toujours des motivations élevées. Il m’a répondu qu’il aurait aimé gagner, tout comme moi. Totti n’est jamais un problème, sinon une solution. Rome est-elle restée sans lui, De Rossi et Florenzi? Rien ne dure éternellement, mais cela a un certain effet car le sentiment d’appartenance est important à Rome. Certes, si j’avais été là en tant qu’entraîneur, j’aurais accompagné quelques champions à la sortie avec une gentillesse différente. Peut-être que l’adieu aurait pu être mieux géré. De Rossi sera-t-il un grand entraîneur? Je pense que oui. C’était quelqu’un qui lisait les jeux avec sagesse déjà en tant que footballeur. Et puis il a un charisme incroyable. Cela ne signifie pas casser des boîtes pour les entraîneurs. Cela signifie aider ceux qui ont besoin de soutien. Lorenzo Pellegrini? Nous sommes liés par une grande affection. Je suis heureux de l’avoir fait ses débuts en Serie A, il deviendra champion “.

“Pour mon Lyon c’est une belle opportunité, passer le relais serait un véritable exploit. Surtout sans Depay, qui est notre Ronaldo. Imaginez la Juve sans CR7, faite de proportions dues bien sûr. Comment Cristiano Ronaldo s’arrête-t-il? Il s’arrête à la frontière”s’il décide qu’il n’aime pas Lyon et ne veut pas jouer ici. Sérieusement, il peut être contenu avec une phase d’équipe défensive. Inutile de le mettre en cage si vous devez laisser de la place à Dybala ou Higuain. Je dirai à tout le monde que c’est un défi, un défi. La motivation doit être la suivante. Moi aussi. En fait, j’avais gagné la Ligue des Champions huitième contre le Real Madrid sur le terrain, mais ils ne m’ont pas laissé jouer. La Ligue des champions est difficile, c’était déjà bien de se qualifier pour les huitièmes de finale, essayons maintenant de le faire. La Juve remportera-t-elle la Ligue des champions? Je ne sais pas. Mais je sais que leur priorité est de réussir, après tant de badges. Je ne pense pas que Ronaldo est allé à la Juve pour gagner uniquement en Italie. Il en va de même pour le PSG. J’espère qu’ils nous sous-estiment: le tirage au sort pourrait objectivement être pire pour eux. Juve hué par les fans? Pourtant, il est en lice pour tous les buts. Mais pour moi, c’est difficile de juger, Je connaissais mieux la Juve d’Allegri qui a fait de grandes réalisations. Je pense qu’il est plus facile de gagner en jouant bien. Mais avez-vous vu l’Atletico Madrid et le Borussia Dortmund l’autre soir? Ils ont bien défendu, c’est vrai. Mais ils ont aussi très bien réussi le ballon. Si vous vous défendez, vous perdez. Ce sera un réel plaisir pour moi de revoir Pjanic et Szczesny. A Mire, nous n’aurons pas à quitter les espaces car c’est un joueur qui fournit aux attaquants beaucoup de munitions, sans compter les coups de pied placés. ”