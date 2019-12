Rudiger, Lampard et Mourinho s'expriment sur les abus racistes de dimanche

Date de publication: lundi 23 décembre 2019 8:25

Frank Lampard a promis de soutenir ses joueurs de Chelsea s'ils demandent à quitter le terrain au milieu de futurs abus racistes.

Antonio Rudiger a affirmé avoir été soumis à des chants racistes pendant Victoire 2-0 de Chelsea en derby de Premier League à Tottenham.

Lire 16 Conclusions ici, si vous le souhaitez.

L'arbitre Anthony Taylor a arrêté le jeu au Tottenham Hotspur Stadium, tandis que les annonces ont rappelé aux fans qu'il n'y avait «pas de place pour le racisme dans le jeu».

Et après le match, l'Allemand a demandé: "Quand ce non-sens cessera-t-il?"

Dimanche soir, dans une série de tweets, il a déclaré: «J'espère vraiment que les coupables seront bientôt trouvés et punis, et dans un terrain de football aussi moderne que le Tottenham Hotspur Stadium avec des dizaines de téléviseurs et de caméras de sécurité, cela doit être possible pour les trouver et les punir par la suite.

«Sinon, alors il doit y avoir des témoins dans le stade qui ont vu et entendu l'incident. C’est tellement dommage que le racisme existe toujours en 2019. Quand ce non-sens cessera-t-il? »

Je ne veux pas impliquer Tottenham en tant que club entier dans cette situation car je sais que seulement quelques idiots étaient les coupables. J'ai également reçu beaucoup de messages de soutien sur les réseaux sociaux de la part des fans des Spurs ces dernières heures – merci beaucoup pour cela. (2/4)

– Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) 22 décembre 2019

Le patron de Chelsea, Lampard, a déploré la situation, admettant qu'il soutiendrait ses joueurs en partant s'ils étaient soumis à une future tempête de racisme.

"Pour ce qui est de quitter le terrain, je pense que cela doit se sentir bien dans l'instant", a déclaré Lampard.

«Et jusqu'à ce que ce moment arrive, je ne veux pas deviner ce que je ferais. Cela dépendrait de ce que les joueurs ressentaient et disaient.

«Mais je serais absolument à 100% derrière eux si (ils voulaient partir), et je suis sûr que ce serait une décision de groupe. Mais nous n'en sommes pas encore là, donc c'est hypothétique dans une certaine mesure.

"Tout ce que je sais, c'est que Toni Rudiger a dit avoir entendu des chants ou des commentaires racistes, et je n'ai pas eu la chance d'avoir une conversation individuelle avec Toni.

"Bien sûr, je soutiendrai Toni comme nous soutiendrions n'importe lequel de nos joueurs, ou en fait n'importe quel joueur d'opposition. Partout où cela se produit, il faut y faire face.

"Si cela s'est produit et c'est un fait, alors la punition est nécessaire et elle doit être forte."

Le patron de Tottenham, Jose Mourinho – qui a dit sarcastiquement qu'il espérait que Rudiger "récupère rapidement des côtes cassées" après l'incident qui a vu Heung-min Son expulsé – a soutenu la position de l'arbitre Taylor en arrêtant le match.

"Je n'ai pas grand-chose à dire à part que c'est quelque chose qui m'attriste", a déclaré Mourinho.

«Je déteste le racisme dans la société, je déteste le racisme dans le football, je suis déçu que des choses comme ça puissent encore arriver.

«Mais l'arbitre a arrêté le match, a parlé avec les joueurs, a parlé avec les entraîneurs, a parlé avec les capitaines.

"Dès que j'ai su les raisons pour lesquelles le jeu a été arrêté, j'ai évidemment compris et accepté."