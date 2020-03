“Rugani a un coronavirus”. Les clubs adverses alertés

Premier cas de Coronavirus détecté en Serie A, vient directement de Turin où il y a quelques minutes La Juventus a annoncé la positivité de Daniele Rugani. Le défenseur de la Juventus est asymptomatique mais les clubs que la formation de Maurizio Sarri a affrontés récemment, tant en championnat qu’en Ligue des champions, ont déjà été alertés.

COMMUNIQUE DE PRESSE JUVE

«Le footballeur Daniele Rugani a été testé positif au Coronavirus-COVID-19 et est actuellement asymptomatique. La Juventus Football Club active actuellement toutes les procédures d’isolement requises par la loi, y compris le recensement de ceux qui ont été en contact avec lui “.

NOUS ATTENDONS MAINTENANT L’UEFA

Le défenseur a récemment pris le terrain contre Brescia et contre SPAL, puis deux bancs contre Lyon et l’Inter, maintenant il est le match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions est également menacé. Un premier cas qui pourrait inciter le maximum de football continental à faire un choix drastique également pour les autres défis, l’arrêt total ne semble plus être reporté.