Ruggeri a tout répondu: Boca-River, Messi ou Maradona et combien pèse la Coupe du monde

Je veux direOscar Ruggeri, champion du monde de football de l’équipe argentine lors de la Coupe du monde de 1986 au Mexique et actuel panéliste de Fox Sports, il s’est soumis au défi de 90 secondes de Youtuber “Ezzequiel” et a laissé de nombreux titres retentissants.

L’ancien défenseur central a avoué que Il était fan de Boca mais il s’identifiait plus à River En tant que footballeur, il a surpris en s’assurant que perdre une finale est pire que de descendre concernant ce qui s’est passé avec le “Millo” en 2011 et avec le Superclásico de Madrid en 2018, et a assuré que Messi est un leader mais qu’il a moins de rue que Maradona.

Voici toutes ses réponses:

Votre idole de garçon: Mouzo.

De quelle équipe étiez-vous fan? La bouche

Le meilleur dans votre position aujourd’hui: Sergio Ramos.

Le meilleur défenseur central des élections argentines: Nicolás Otamendi.

Maradona ou Messi: Maradona.

Qu’est-ce que Diego avait, que Messi n’a pas: Plus de rue.

Pensez-vous qu’ils auraient compris jouer ensemble? Totally.

Qu’est-ce qui manque à Messi pour être champion du monde? Soulevez le verre.

Avez-vous la personnalité pour être un leader? Total.

Comment était-ce de voir le but de Diego contre les Anglais sur le terrain? J’étais privilégiée.

Pensez-vous que si vous aviez joué contre vous, vous auriez pu éviter ce but? Ouais

Lequel vous identifie le plus en tant que joueur, Boca ou River? Rivière.

Pensez-vous que vous avez trahi Boca en allant à River? Non

Qu’est-ce qui est pire, perdre une finale contre votre rival classique ou descendre? Perdre la finale.

La meilleure équipe de football argentin: Rivière.

Le meilleur joueur du football argentin: Nacho Fernández.

Le meilleur technicien: Gallardo.

Dois-je diriger la sélection? À l’avenir oui.

Quelle équipe de Super League aimeriez-vous diriger? Rivière.

Souhaitez-vous être président de l’Argentine à l’avenir? Ouais.

Vous êtes-vous déjà battu dans un vestiaire? Ouais

Combien de fois avez-vous frappé un adversaire avec l’intention de le casser? Une fois.

Voulez-vous vous asseoir pour prendre un café avec Ruggeri pour réparer les choses? Non

Le meilleur technicien que vous ayez eu: Bilardo.

Quelle est la chose la plus folle que vous l’ayez vu faire? De tout.

Avez-vous piqué des rivaux avec des épingles? Non

Vos combats avec Chicken Vignolo, sont-ils réels? Ouais

Combien pèse la Coupe du monde? 6, 8 kilos, plus ou moins.

Pensez-vous qu’avec le VAR, ils ont remporté la Coupe du monde de 1990? Oui, totalement.

Pensez-vous que l’AFA est bien gérée? Ouais

Doivent-ils donner plus d’importance aux acteurs historiques? Oui, bien sûr.

En éliminant l’Argentine, qui est votre candidat pour remporter cette Copa América? Pérou.

Votre pire défaite en tant qu’entraîneur: Avec la bouche (1-7)

Si vous n’aviez pas été joueur, vous auriez été …: Il a travaillé au casino Corral de Bustos.