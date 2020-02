Rui Faria Il n’a pas trop bien terminé sa première campagne solo, après avoir cessé d’être le deuxième entraîneur du Exmadridista José Mourinho.

En un an seulement, il a été licencié Al duhail et précisément à cause d’un exazulgrana: son Défaite 4-0 en finale de la Coupe du Qatar contre Al Sadd par Xavi Hernández Cela a fini par lui coûter le travail.

Les Portugais avaient atteint Dégustation il y a un an Janvier 2019, avec un contrat jusqu’au mois de Juin 2022, et avait remporté le précédent Coupe du Qatar (2019) comme son seul titre, en plus d’avoir atteint les quarts de finale de la Ligue des champions d’Asie.

Rui Faria a payé le mauvais match de son équipe en finale de la Coupe du Qatar, depuis le Al duhail reste comme leader de la Ligue du Qatar, le douzième jour et après avoir proclamé champion d’hiver, circonstances qui n’ont pas servi le fameux La seconde de Mou Pour vous sauver au bureau.

L’entraîneur portugais est le quatrième entraîneur arrêté au Qatar cette saison, après les Espagnols Raul Caneda (Um Salal), Rubén de la Barrera (Al Ahli) et Carlos Alós (Qatar)