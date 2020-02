Rumeurs à Barcelone: ​​Angel Rodriguez, Roger Marti, Lautaro Martinez

Barcelone recherche étroite à deux

La chasse de Barcelone à un attaquant continue de faire la une des journaux, Gerard Romero du RAC1 signalant que Willian Jose et Loren Moron ont été écartés.

Angel Rodriguez de Getafe et l’attaquant des Alaves Lucas Perez restent des options et semblent être plus dans la fourchette de prix du Barça, les géants catalans étant soucieux de ne pas dépenser gros.

Angel a une clause de libération de 10 millions d’euros, tandis que Lucas Perez serait disponible pour environ 20 millions d’euros.

Barcelone offre 15 millions d’euros à Loren Moron

Pendant ce temps, Marca rapporte que Barcelone a offert 15 millions d’euros au Real Betis pour l’attaquante Loren Moron.

Pourtant, Betis ne veut vraiment pas vendre le joueur de 26 ans et a dit au Barça que la seule façon de le signer est de payer sa clause de rachat de 40 millions d’euros.

Roger Marti est le choix d’Abidal

Au Mundo Deportivo, le mot est que l’attaquant de Levante Roger Marti est le choix d’Eric Abidal pour remplacer Ousmane Dembele.

Marti a 10 buts en 22 matchs et une clause de rachat de 30 millions d’euros, bien que Barcelone semble penser qu’ils pourraient l’obtenir pour seulement 12 millions d’euros.

L’attaquant de Levante n’était pas à l’origine sur la liste du Barça, mais semble avoir gagné en popularité après que Willian Jose a été exclu.

Real Madrid intéressé par Lautaro Martinez

Et enfin, aujourd’hui, nous terminons avec la nouvelle que le Real Madrid serait intéressé par Lautaro Martinez de l’Inter Milan.

Barcelone a été fortement lié à Martinez et devrait essayer de le signer dans la fenêtre de transfert d’été.

Pourtant, TyC Sports estime que le Real Madrid envisage de payer sa clause de libération de 111 millions d’euros au cours de la saison proche.