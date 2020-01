Rumeurs à Barcelone: ​​Aubameyang, Rodrigo ou Werner pour remplacer Suarez

Aubameyang apparaît comme le favori du Barça

Les rumeurs d’aujourd’hui portent sur la recherche par le Barça d’un remplaçant pour Luis Suarez dans la fenêtre de transfert de janvier et commencent par Mundo Deportivo qui estime que deux joueurs sont à l’étude.

En tête de liste se trouve Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal, qui a inscrit 14 buts en 22 matches de Premier League cette saison et un contrat qui court jusqu’en 2021.

La seule chose est qu’Arsenal ne veut vraiment pas vendre son homme vedette, et le Barça pourrait avoir besoin de l’international gabonais pour essayer de forcer sa sortie. Peu probable.

Rodrigo fait partie du Plan B du Barça

Un autre attaquant que Barcelone aime est Rodrigo Moreno de Valence. Le joueur de 28 ans est considéré comme plus adapté au jeu du Barça qu’Aubameyang et plus puissant physiquement.

Il existe également quelques autres options. Olivier Giroud n’est plus recherché à Chelsea et disponible, tout comme Fernando Llorente de Napoli.

Les deux attaquants sont considérés comme des options expérimentées et abordables qui offriraient également au Barca une option différente sur le terrain à Aubameyang et Rodrigo.

Timo Werner également à l’étude

Chez Sport, le mot est que le Barça a tout à fait le look de l’attaquant de RB Leipzig, Timo Werner.

Le joueur de 23 ans est actuellement le meilleur buteur de la Bundesliga avec Robert Lewandowski avec 20 buts en 18 matchs.

Le rapport estime que Barca pense qu’ils peuvent lui décrocher 30 millions d’euros, bien qu’il soit noté que cela semble optimiste compte tenu de sa forme cette saison.

Une autre option possible mentionnée est Krzysztof Piatek de l’AC Milan, mais il n’est pas considéré comme une priorité pour le moment.