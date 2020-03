Rumeurs à Barcelone: ​​Pau Torres, David Alaba et Philippe Coutinho

Barcelone en pourparlers avec Villarreal pour Pau Torres

Les rumeurs d’aujourd’hui commencent avec Sport où le mot est que Barcelone a parlé à Villarreal du défenseur central Pau Torres.

Les géants catalans envisagent de faire venir le joueur de 23 ans en remplacement possible de Samuel Umtiti que le club veut vendre cet été.

Torres a une clause de libération de 50 millions d’euros, mais Barcelone estime qu’ils n’auront pas à payer cela et pourront obtenir le jeune pour moins cher.

David Alaba doit prendre une réduction de salaire pour rejoindre Barcelone

S’en tenir au sport et ils estiment que David Alaba a mis fin aux négociations contractuelles avec le Bayern Munich et pourrait plutôt déménager à Barcelone cet été.

Le problème est que son salaire est un peu élevé, et Barcelone ne pensera à un accord que s’il décide de prendre une réduction de salaire.

Alaba gagne actuellement 8 millions d’euros par saison et aimerait vraiment une augmentation de salaire, ce que les champions espagnols ne peuvent tout simplement pas se permettre.

Quatre clubs de Premier League intéressés par Coutinho

Les combats de Philippe Coutinho à Barcelone ne semblent pas avoir découragé les clubs de Premier League qui restent attachés au Brésilien.

Le Mirror rapporte qu’Arsenal, Manchester United, Tottenham et Chelsea ont tous posé des questions sur sa disponibilité à la fin de la saison.

Le Bayern Munich n’a aucune intention de l’acheter et les clubs anglais intéressés ne le pensent pas non plus, car ils envisagent tous de le contracter à nouveau.

Monchi, clé de l’avenir Rakitic

Ivan Rakitic devrait quitter Barcelone cet été et un retour à Séville pourrait dépendre du directeur du football Monchi.

L’AS estime que Rakitic serait heureux de retourner au stade Ramon Sanchez-Pizjuan alors qu’il tient le club près de son cœur.

Pourtant, il pourrait être difficile de s’en sortir. Barcelone ne voudra pas le vendre à bas prix, tandis que le milieu de terrain de 32 ans commande un salaire élevé qui peut s’avérer problématique.

Barcelone parle à Sassuolo de Boga

Et enfin, nous revenons au sport et à un rapport sur la façon dont Barcelone a parlé à Sassuolo d’une éventuelle décision de Jeremie Boga.

La situation financière du club signifie qu’il cherche des options moins chères et a été assez pris par les performances de Boga en Serie A.

L’ancien homme de Chelsea a huit buts et deux passes décisives dans l’élite italienne et a impressionné par sa capacité à dribbler.

Le Barça a un «accord de collaboration» avec le club italien qui pourrait aider à conclure un accord, Chelsea, Lyon, Napoli, l’Inter et Lille étant également intéressés.