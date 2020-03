Rumeurs à Barcelone: ​​Ter Stegen, Neymar, Lautaro Martinez et Thiago Silva

Neymar est BarceloneCible de choix de

Les rumeurs d’aujourd’hui commencent, plutôt fastidieuses, avec Neymar qui est partout Sport et Mundo Deportivo mercredi.

Le Brésilien est éclaboussé sur la première page du Sport avec des nouvelles qu’il est la cible n ° 1 du Barça pour le mercato estival.

Le Barça serait prêt à “commencer son offensive” prochainement, possible dès la semaine prochaine si le Paris Saint-Germain est éliminé de la Ligue des champions.

Mundo Deportivo parle également de Neymar. Ils estiment que les restes brésiliens sont déterminés à revenir au Camp Nou et forceront une sortie cet été.

Leur rapport affirme également que le Barça pourra le signer pour 180 millions d’euros, ce qui pourrait faciliter la tâche du Barca.

Ter Stegen ne sait pas s’il restera à Barcelone

L’avenir de Marc-André ter Stegen à Barcelone a été examiné de près, le Club de la Mitjanit de Cat Radio affirmant qu’il n’est pas trop heureux au Camp Nou.

Le journaliste Lluis Canut dit qu’un collègue a essayé de parler à Ter Stegen d’un livre, mais l’offre a été refusée parce que l’Allemand ne sait pas s’il sera toujours au Barça l’année prochaine.

Le gardien de but est apparemment également l’un des joueurs de l’équipe qui n’est pas satisfait de la quantité d’entraînement que le Barça fait actuellement.

Le Barça offrira un nouveau contrat à Ter Stegen avant la fin de l’année

Bien sûr, dans la foulée de ce rapport, un autre d’ESPN estime que Barcelone offrira à son gardien un nouveau contrat avant la fin de 2020.

Le président Josep Maria Bartomeu souhaite que MATS et Messi soient inscrits, et la préférence du gardien de but est de rester au Camp Nou.

Inter veut Arthur, Todibo et Aleñá dans un accord avec Lautaro

En Italie, l’Inter Milan serait heureux de vendre Lautaro Martinez à Barcelone à condition que tout ou partie d’Arthur, Jean-Clair Todibo et Carles Alena soient inclus dans l’accord.

Des spéculations précédentes avaient suggéré qu’Arturo Vidal serait inclus dans tout transfert potentiel, mais il semble que Antonio Conte préférerait de loin avoir Arthur à la place.

Il semble peu probable que le Barça veuille autoriser Arthur à partir, mais, étant donné les transactions du club au cours des dernières fenêtres de transfert, vous ne voudriez vraiment rien mettre de côté pour le moment.

Thiago Silva veut jouer avec Messi à Barcelone

Et enfin, aujourd’hui, nous terminons avec un autre rapport de Mundo Deportivo qui estime que Thiago Silva veut jouer avec Lionel Messi au Barca avant de raccrocher.

Le contrat du capitaine du PSG au Parc des Princes expire cet été, et Silva a apparemment clairement indiqué qu’il aimerait se rendre au Camp Nou.

Le rapport indique qu’il n’y a pas eu de contact de Barcelone, mais le défenseur prorogerait un déménagement vers le club par rapport à toute autre offre qu’il pourrait recevoir.