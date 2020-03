Rumeurs: Barcelone offre à l’Inter cash plus des joueurs pour Lautaro Martinez

Barcelone aurait déjà fait une offre à l’Inter Milan pour l’attaquant Lautaro Martinez et est prêt à payer en espèces plus deux joueurs.

Martinez a une clause de libération de 111 millions d’euros, mais le Barça n’est pas trop intéressé par cela et a plutôt proposé 70 millions d’euros plus Nelson Semedo et Arturo Vidal, selon un rapport en Italie.

Apparemment, le Barça a offert à l’Argentin un contrat de cinq ans d’une valeur de 7 millions d’euros par an, plus des bonus, soit plus du triple de ce qu’il gagne actuellement à San Siro.

Le rapport affirme que le Real Madrid, Chelsea et Manchester United et City sont également intéressés mais sont derrière le Barça dans la course pour le joueur de 22 ans.

L’Inter était désireux de déménager pour Vidal dans la fenêtre de janvier, mais n’a pas pu conclure un accord, tandis que les rapports ont affirmé que le Barça serait prêt à encaisser Semedo pendant un certain temps.

Lautaro semble être la première cible du Barça pour le mercato estival, bien que ces rumeurs de retour de Neymar refusent toujours de s’en aller et que le club ne peut certainement pas se permettre les deux.