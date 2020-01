Rumeurs de transfert à Barcelone: ​​Rodrigo Moreno, Lautaro Martinez

Rodrigo Moreno du Valencia CF lors du match de Liga espagnol entre le Valencia CF et le SD Eibar au stade Mestalla le 4 janvier 2020. (Photo de Jose Miguel Fernandez / NurPhoto via .) (Photo de Jose Miguel Fernandez / NurPhoto via .)

Barcelone cherche un attaquant après la blessure de Luis Suarez, et cela les a partout dans le moulin à rumeurs de transfert. L’Uruguayen a été opéré du genou il y a un peu plus d’une semaine et devrait être absent pendant environ quatre mois. Barcelone envisage donc différentes options pour essayer de remplacer la production de Suarez.

Rumeurs de transfert à Barcelone

Rodrigo Moreno

Selon les rumeurs, l’attaquant de Valence Rodrigo Moreno quitterait Valence à chaque fois que la fenêtre s’ouvre. Après être presque allé à l’Atletico Madrid en été, il semble que le client de Jorge Mendes pourrait se diriger vers le Barça. C’est si Valence décide de vouloir profiter du prix de Barcelone.

Selon MARCA, Barcelone voudrait signer Moreno, mais le prix demandé de 60 millions d’euros à Valence est beaucoup trop élevé pour le Barça. Marca pense que Barcelone ne serait même pas intéressant à partir de 40 millions d’euros. Ils pensent que les négociations pour Rodrigo ne seraient sérieuses que si Valence envisageait de le prêter.

Et il est peu probable que Valence envisage même de le prêter. Ils sont toujours en vie en Ligue des champions et se battent pour revenir dans le top quatre. Prêter leur meilleur joueur et meilleur buteur semble assez stupide à ce stade.

Lautaro et les géants

Donc, si Barcelone ne va pas signer Rodrigo, AS a quelques idées pour qui ils pourraient signer. L’AS pense que Barcelone pourrait essayer de prendre une décision tardive pour l’attaquant de Chelsea Olivier Giroud, ou l’attaquant de Naples Fernando Llorente.

Cependant, ces signatures seraient des prêts à court terme ou des contrats de six mois. Ce n’est donc pas comme si la signature gênait la planification future. Mais il est difficile d’imaginer une équipe si lente qui décide délibérément de ralentir.

Mais à la fin, le Barça cherche à garder ses options ouvertes pour l’été. Barcelone est après Lautaro Martinez, et veut en faire son prochain attaquant. Il y aura beaucoup de temps pour les rumeurs sur ce front, mais pour l’instant, cherchez Barcelone pour faire un jeu pour une solution à court terme.

Photo principale