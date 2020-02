Rumeurs: Martin Braithwaite à Barcelone?

La recherche de Barcelone d’un nouvel attaquant a pris un tournant intéressant lundi avec un rapport selon lequel Martin Braithwaite de Leganes pourrait être l’homme pour arriver au Camp Nou.

Selon Mundo Deportivo, Barcelone est impressionné par le joueur de 28 ans depuis son arrivée en Liga en provenance du championnat de Middlesbrough.

Braithwaite a inscrit cinq buts et cinq passes décisives lors de ses 19 premiers matchs avec le club, ce qui lui a valu un transfert permanent l’été dernier.

Il a six buts et deux passes décisives pour le club en 24 matches cette saison, et sa polyvalence pour jouer à l’avant ou à l’extérieur semble être une grande raison pour laquelle il est pris en considération.

Le rapport estime également qu’il partage le même agent que Frenkie de Jong, ce qui pourrait aider les choses, et il est maintenant en lice avec Lucas Perez et Angel Rodriguez.