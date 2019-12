Rumeurs: Valverde ne voulait pas que De Jong et le Barca fixent le prix Jean-Clair Todibo

Valverde ne voulait pas de De Jong à Barcelone

Les rumeurs d’aujourd’hui commencent par des nouvelles des Pays-Bas et un rapport de De Telegraaf qui estime que Frenkie de Jong a été signé pour Barcelone «contre la volonté» d’Ernesto Valverde.

Le mot est que Valverde n'était pas trop intéressé par le Néerlandais, mais le milieu de terrain avait à cœur de déménager chez les géants catalans, ce qui a contribué à conclure l'accord.

Le manager du PSG, Thomas Tuchel, et le patron de Man City, Pep Guardiola, ont fait de leur mieux pour attirer De Jong dans leurs clubs, tandis que Valverde n'a parlé à De Jong que "bien plus tard".

Il y a aussi une suggestion que De Jong préfère jouer en tant que numéro 6 car cela ferait ressortir le meilleur de lui à Barcelone.

Le Barça veut 25 millions d'euros pour Todio

Au Mundo Deportivo, le mot est que Barcelone exige des honoraires de l'ordre de 25 millions d'euros pour le défenseur Jean-Clair Todibo.

L'AC Milan s'intéresse au défenseur et souhaite apporter une certaine qualité dans le mercato de janvier afin de remonter le tableau de la Serie A.

Pendant ce temps, Sport rapporte que Manchester United aime le jeune Français et a rejoint Bayer Leverkusen, Southampton et Everton dans la course à sa signature.