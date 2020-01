Rummenigge confirme que Kahn était déjà impliqué dans le transfert d’Odriozola au Bayern Munich, estime que Flick peut gagner la Ligue des champions

Dans une interview avec TZ, le PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, a parlé du rôle que Kahn joue déjà dans le club. Alors que Rummenigge se prépare à démissionner en 2021, il aide Kahn à apprendre les cordes. En décrivant les progrès de Kahn, il a confirmé que le Titan avait été impliqué dans le transfert qui a amené Alvaro Odriozola du Real Madrid à Munich:

Nous avons eu des discussions sur le marché des transferts au cours de la semaine dernière. Oliver Kahn y a participé en tant que nouveau membre du conseil d’administration. À mes yeux, il est une aubaine (pour le club). Pour le moment, tout fonctionne de manière satisfaisante.

La légende du Bayern avait également quelques bonnes choses à dire sur l’entraîneur-chef actuel, Hansi Flick. Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il attendait du reste de la saison, Rummenigge était très optimiste et a crédité Flick d’avoir créé une atmosphère gagnante dans l’équipe. Il a dit,

Nous avons une bonne équipe qui a toute notre confiance et nous avons un excellent esprit dans l’équipe. Hansi Flick le fait très bien. Je dois dire ouvertement et honnêtement: je suis optimiste pour le Rückrunde.

Il a ensuite félicité Flick, qui a également fait une excellente impression sur Jupp Heynckes lui-même:

Je trouve que [Flick] a mis en place un bon plan de match et une nouvelle vitesse. Jupp Heynckes m’a appelé récemment et a dit de Hansi Flick: «C’est un bon représentant du FC Bayern.» Et c’est vrai! Je maintiens un échange très intense avec lui et nous entretenons de bonnes relations interpersonnelles.

Quant au dernier souhait de Rummenigge avant de se retirer, il est très clair: que le Bayern remporte à nouveau la Ligue des champions cette saison. Il croit que cette équipe, avec cet entraîneur, a la capacité de le faire.