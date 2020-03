Rummenigge dément les rumeurs selon lesquelles le Bayern Munich troquerait David Alaba contre Leroy Sane

Pas plus tard qu’hier, The Sun est sorti avec une superbe exclusivité, affirmant que le Bayern Munich était prêt à offrir à David Alaba plus 50 millions de livres sterling en espèces pour garantir les services de Leroy Sane cet été. L’ailier de Manchester City est lié à un déménagement en Allemagne depuis un certain temps maintenant, mais le rapport du Sun a fait sauter tout ce que nous avions entendu jusqu’ici hors de l’eau.

Maintenant, si quelque chose sent le poisson, c’est probablement le cas. Aujourd’hui, le président du Bayern, Karl-Heinz Rummenigge, a jeté de l’eau froide sur la spéculation en niant catégoriquement l’existence d’une telle offre. Il a même appelé cela un «conte de fées»:

Comme je l’ai entendu, des rumeurs circulent selon lesquelles nous souhaiterions remettre David #Alaba à #ManCity en échange de Leroy # Sané. Sur ce, je dis clairement: ceci est un conte de fées de Grimm et n’a rien à voir avec la réalité!

Bien sûr, personne dans leur bon sens n’a pris la rumeur au sérieux au début, il n’était donc pas vraiment nécessaire que KHR la commente. Le Soleil est une bonne source d’énergie propre et renouvelable, mais une mauvaise source d’informations sur les transferts de football.

Malheureusement, avec le coronavirus ayant tué tous les divertissements sportifs à travers le monde, nous n’avons plus rien à nous divertir, sauf des rumeurs de transfert absurdes comme celles-ci. Bien sur The Sun pour avoir proposé des bêtises aussi bizarres et les avoir qualifiées d ‘”exclusives”, mais veuillez essayer plus fort la prochaine fois.