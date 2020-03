Rummenigge nie une louange de troc

Karl-Heinz Rummenigge, directeur général de la Bayern Munich, a assuré dans des déclarations aux médias allemands “Tz” que les commentaires Le départ d’Alaba d’un échange avec Leroy Sané, ils étaient totalement incertains. Malgré les rumeurs de son éventuel départ cet été, l’Allemand affirme sa volonté de continuer.

30/03/2020

Agir à 20h57

CEST

“Comme je l’ai entendu, des rumeurs circulent selon lesquelles nous aimerions remettre David Alaba à Manchester City en échange de Leroy Sané. Aussi, je dis très clairement: ceci est un conte de fées Grimm et n’a rien à voir avec la réalité. Je tiens à dire très clairement que ce n’est pas une option pour le FC Bayern “, a déclaré Rummenigge.

Le manager allemand prend en compte la valeur de l’Autrichien pour l’équipe de Munich. Il souligne ses débuts à l’Académie des jeunes du club et son bon développement depuis lors. Il a également souligné l’importance qu’il a actuellement dans l’ensemble Hans-Dieter Flick.

Rummenigge a déclaré que le club ne parle qu’à ceux qui méritent de continuer et de mettre fin à leur contrat en 2021 pour pouvoir les renouveler. Parmi ces joueurs figurent Manuel Neuer, Thomas Müller et, également, David Alaba.

David Alaba, célébrant la victoire du Bayern contre Düsseldorf | .

Précisément, le joueur a Pini Zahavi comme manager, qui est également en charge de Lewandowski, attaquant du Bayern. Rummenigge a minimisé ce fait.

“Je connais Pini Zahavi relativement bien. Je l’apprécie comme un consultant de confiance avec qui vous pouvez discuter clairement des choses, et je suppose que il trouvera une solution équitable avec lui si David veut rester au Bayern “rassura-t-il.

Toutes ces décisions sont liées au prochain marché des transferts, ce qui est vu avec incertitude en raison de la crise des coronavirus. Le président du conseil d’administration assure qu’ils iront pas à pas et agiront selon les circonstances.

“Personne aujourd’hui ne sait exactement comment la crise des coronavirus affectera le football dans les semaines et les mois à venir.. Par conséquent, nous avons suspendu la question des nouveaux arrivants. Mais je peux déjà prévoir une chose: les frais de transfert et les salaires seront revus par tous les clubs en Europe. L’offre et la demande réguleront et ajusteront le marché “, a-t-il déclaré.