Rummenigge pense que la crise des coronavirus affectera les signatures

Le président du conseil d’administration du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge, Il pense que la crise des coronavirus affectera le marché des transferts de football et que les énormes sommes versées dans certains cas seront stoppées.

04/03/2020 à 14:34

CEST

Europa Press

“Chaque crise représente une opportunité. Pendant longtemps, les prix de transfert et les salaires des joueurs évoluent à un rythme malsain. Le coronavirus et la crise mondiale qui suivra feront en sorte que cela soit” plus cher, plus rapide ” , plus “au moins arrêter”, estime Rummenigge dans ’51’, le magazine des membres du club ’51’.

Pour l’ancien acteur, désormais “l’offre et la demande réguleront et ils rééquilibreront le marché des transferts “, et il a également souligné la situation économique difficile qui affecte désormais le football.” Pour le moment, les revenus de tous les clubs ont été réduits à presque zéro. Cela affecte également le Bayern Munich “, a-t-il déclaré.

“Mais nous sommes très chanceux d’avoir accumulé certaines réserves ces dernières années. C’est précisément ce qui nous permet d’être solidaires dans cette grande crise. Les forts doivent soutenir les faibles”, a ajouté le manager de l’équipe bavaroise.

En outre, il a également reconnu le soin avec lequel la société traite de la situation actuelle. “Il y a un ralentissement dans la vie. Et le football doit aussi y faire face en donnant l’exemple, avec discipline. Naturellement, tous ceux qui aiment notre sport veulent revenir sur le terrain au plus vite”, a-t-il souligné. “Le moment venu, en étroite collaboration avec l’arène politique, le football peut bien sûr contribuer au retour lent et prudent à la normalité”, a-t-il déclaré. Rummenigge.