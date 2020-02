Rummenigge: Pep Guardiola voulait sérieusement jouer Manuel Neuer au milieu de terrain

Dans une interview avec le magazine officiel du club du Bayern Munich, le président Karl-Heinz Rummenigge a révélé qu’il y avait un moment où il devait parler à Pep Guardiola de ne pas commencer Manuel Neuer au milieu de terrain. Ne réalisant pas le potentiel de mème inexploité qu’il avait gaspillé, KHR a affirmé que cette décision serait considérée comme «arrogante». (via AZ)

Je me souviens encore comment, après avoir remporté le championnat, Pep Guardiola a sérieusement eu l’idée de le jouer [Neuer] au milieu de terrain pour un match. Ce n’est qu’avec beaucoup d’efforts que j’ai pu dissuader Pep de cette idée, que certains auraient peut-être interprétée comme de l’arrogance de notre part. Mais je suis convaincu: Manu aurait également fait une bonne figure au milieu de terrain.

Pourriez-vous imaginer les scènes si Manuel Neuer faisait la queue comme joueur de champ? La journée se serait déroulée dans l’infamie, une journée vraiment spectaculaire dans l’histoire du football. Les mèmes – pensez simplement aux mèmes qui auraient pu provenir d’un mouvement aussi audacieux. Guardiola se serait cimenté comme le premier fou du football. Bielsa aurait étouffé avec une saucisse. Presque rien n’aurait pu se rapprocher.

C’est dommage qu’aucune de ces choses ne se soit jamais produite. Maintenant que Pep à Manchester City, il n’a plus la chance de devenir fou et de mettre un gardien de but au milieu de terrain. Même s’il avait un joueur qui pourrait réussir – ce qu’il ne fait pas, Ederson ne tient pas la bougie à Neuer – il est toujours à un million de points derrière Liverpool dans la course au titre et se fait critiquer de tous les coins. L’homme aurait dû prendre le risque quand il l’avait.