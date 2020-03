Rummenigge propose de commencer la prochaine saison en hiver

Au milieu d’un flot de rumeurs sur des fins possibles aux ligues européennes, Rummenigge a proposé une nouvelle façon de terminer pour toutes les compétitions. Compte tenu du fait qu’ils n’ont pas pu être repris en mai ou juin, le manager du Bayern Il est logique de reporter la saison prochaine et de la démarrer en hiver.

De cette façon, plus de mois seraient libres pour terminer les saisons en cours: «Nous devons terminer cette saison jusqu’à la fin. Coûte que coûte. Surtout pour des raisons de justice sportive mais aussi pour réduire les dommages économiques qui résulteraient de ne pas les achever & rdquor; & rdquor; Si du point de vue sanitaire et politique il n’y a pas d’autre possibilité, nous devons affronter ce scénario. & rdquor;

C’est une proposition similaire à celle du président de Nice, Jean Pierre Rivère, qui a proposé de jouer la saison dans une année civile, à la fois actuelle et 2021 et de réajuster le calendrier avec l’arrivée du Qatar 2022 qui est célébrée en décembre. Rummenigge considère qu’en disant qu’en juin il ne sera pas possible de jouer crée «Insécurités sur le marché & rdquor; et a critiqué la figure du président de l’UEFA Aleksander Ceferin.