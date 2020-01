RUPTURE: Alvaro Odriozola en route pour terminer son transfert de prêt au Bayern Munich.

Alvaro Odriozola est sur le point de rejoindre le Bayern Munich du Real Madrid en prêt, rapporte Bild.

Le natif de Saint-Sébastien, âgé de 24 ans, a eu un temps de jeu très limité cette saison, Zidane préférant jouer Dani Carvajal. Jusqu’à présent, Odriozola n’a disputé que 4 matchs en Liga et un en Ligue des champions. Lié à des clubs espagnols tels que l’Athletic Bilbao et Séville, Odriozola a décidé de passer à un club non espagnol pour la première fois de sa carrière.

En raison de la révision des règles, Odriozola ne sera pas “à égalité” et pourra jouer pour le Bayern Munich en Ligue des champions.

Le Bayern a été lié à de nombreux arrières droit cette fenêtre de transfert d’hiver, y compris Achraf Hakimi, Nelson Semedo, Thomas Meunier et même Rafinha, fidèle au Bayern.

Le conseil d’administration veut acheter un autre arrière droit pour rivaliser avec Benjamin Pavard, ce qui signifie que Joshua Kimmich sera poussé plus loin dans le peloton.