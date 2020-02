Rupture: les pourparlers entre le Bayern Munich et Leroy Sane sont au point mort

Ce n’est pas bon: comme on le craignait, la décision de Leroy Sané de changer d’agent à la mi-saison menace de faire dérailler son transfert de Manchester City au Bayern Munich. Pour l’instant, nous avons peu d’informations avec lesquelles travailler, mais Florian Plettenberg de Sport1 rapporte que les pourparlers entre les deux parties sont dans l’impasse:

MISE À JOUR Sané: Un transfert vers #FCBayern n’est toujours pas sécurisé. Les pourparlers entre FCB et la direction de Sanés ont été interrompus. @ SPORT1

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 4 février 2020

Au cas où vous ne seriez pas au courant, Sané a changé d’agent en janvier, abandonnant l’agence de David Beckham au profit de LIAN Sports. Alors que l’on pensait initialement (ou plutôt espérait) que le changement avait été fait pour faciliter un transfert en Allemagne, il semble que les nouveaux représentants du joueur aient jeté une clé dans les négociations.

MISE À JOUR # Sané: Vereinsintern wird weiterhin bestätigt, dass der Wechsel nicht sicher ist, Gespräche zuletzt sogar ins Stocken geraten sind. Ob ihn der #FCBayern verpflichtet, hängt nun auch von den Vorstellungen seines neuen Managements ab (mehr Gehalt etc.) @ SPORT1

– Florian Plettenberg (@Plettigoal) 4 février 2020

MISE À JOUR: # Sané: À l’intérieur du club, il est toujours confirmé que le transfert n’est pas certain. Les négociations se sont même récemment arrêtées. Que le #FCBayern le signe maintenant dépend aussi des idées de sa nouvelle direction (plus de salaire, etc.)

Plettenberg a été la première personne à signaler le changement d’agent de Sané, il semble donc être sur la bonne voie sur ces questions. L’image qu’il peint n’est pas exactement jolie – il semble que les agents de Sané veulent encore plus d’argent pour leur client, malgré l’acceptation par le Bayern d’exigences salariales exorbitantes cet été.

Une lueur d’espoir est le fait que Manchester City a déjà mis en place un accord avec des salaires nettement inférieurs à ce que le Bayern propose actuellement à Sané, il est donc peu probable qu’il signe une prolongation de contrat. Mais étant donné la façon dont cette saga de transfert s’est déroulée jusqu’à présent, qui sait? Voici ce que l’expert de la ville, Same Lee, a déclaré il y a quelques jours:

Si les nouveaux agents sont prêts à négocier avec tout le monde, je suppose qu’ils parleraient à City. MAIS! Le contrat du Bayern était beaucoup plus important que celui de City, et City n’irait pas plus haut. Maintenant, les agents veulent effectivement que le Bayern négocie à nouveau, donc s’ils en veulent encore plus, City irait-il si haut? https://t.co/0YlXquIUhs

– Sam Lee (@SamLee) 30 janvier 2020

Pendant ce temps, Plettenberg a une mise à jour supplémentaire pour nous concernant le statut de Kingsley Coman au Bayern, qui vient également de changer d’agent:

MISE À JOUR #Coman: Il ne devrait en aucun cas être lâché, reste solidement intégré aux plans (du Bayern) pour l’avenir.

C’est bon à entendre, mais il est également inquiétant de voir que Coman a changé d’agent pour un groupe qui représente plusieurs stars de la Premier League, dont Raheem Sterling, de City. Cela pourrait également entrer en jeu à un moment donné.