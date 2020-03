Russo a souligné la conquête de la Super League mais pense déjà à ce qui s’en vient: “Le titre restera dans l’histoire, mais il faut continuer”

Boca a joué Boca dans sa version 2020 et a encore gagné. Avec un coup franc de 3 à 0 dans la Bombonera avant DIM, il s’est remis du match nul au Venezuela contre Caracas et commence à montrer qu’il veut prendre la Copa Libertadores.

Qui était confiant au niveau que l’équipe montre était Miguel Ángel Russo. Le DT de Boca s’est exprimé après le duel et a relâché sans hésitation: “Il faut continuer, on n’arrive toujours pas à un plafond.”

A propos du jeu, il a dit que “La dynamique a à voir avec les matchs. Les choses qui apparaissent et les choses qui s’améliorent. Nous avons confiance, sécurité. Tout est important. La première mi-temps a été régulière, nous lui avons donné le ballon et nous avons souffert. Boca continue de suivre, même avec des erreurs. C’est important. Nous avons eu un tirage au sort et la localité est importante. “

Alors que la Super League Cup ne fait que commencer, il est logique de penser à un remplacement des joueurs. “J’aime garder les équipes, mais nous allons voir comment elles se présentent. C’est au jour le jour. Nous jouons beaucoup de choses et vous devez tout avoir bien. Je fais confiance à cette équipe, à ceux qui sont à l’extérieur et au fond du canyon. TTout ce que Boca joue est important et nous chercherons la meilleure façon de le faire avancer. J’apprécie vraiment ce qu’ils ont fait. Ce n’est pas normal, ils ont surpassé un rival important au niveau du jeu “, a déclaré Russo.

De plus, il a pris un moment pour parler des deux blessés que l’équipe a: “D’abord, un câlin à Carlos (Zambrano). Nous n’avons pas pu aller le voir sur la recommandation des médecins. Ce sont des circonstances difficiles. Ensuite, il y a ces rachitas. Licha c’est mieux. Nous devons nous accommoder. Il y a des rendements élevés. “

Enfin, à propos de Tevez, il a déclaré que “nous prenons soin de Carlos. Il est très bon. En 72 heures, il a joué deux matchs importants. C’est pour le protéger, en évitant l’usure”. Et fermé sans hésitation: “J’apprécie vraiment le tournoi que Boca a remporté, il restera dans l’histoire, mais nous devons continuer. Nous devons continuer et tout est plus important. Boca vous dépasse et c’est la réalité.”

Boca aura plusieurs matchs pour le reste du mois. Devant Godoy Cruz et Central Córdoba pour la Super League Cup, alors que le mercredi 18 mars, il affrontera Libertad pour la Coupe, au Paraguay et à huis clos.