Russo: “J’espère profiter de la Bombonera à mon retour”

Miguel Ángel Russo est maintenant prêt pour son retour officiel à Boca. Et aujourd’hui matin, le tout nouvel entraîneur a pris la parole lors d’une conférence et était impatient de son retour au club où il a su se consacrer à l’obtention de la Copa Libertadores.

“La chose la plus importante est de savoir ce que nous voulons jouer”, a déclaré l’entraîneur qui a eu peu d’entraînements avec l’équipe mais sait qu’il a une équipe pour combattre le championnat. De plus, à son retour au tribunal de Boca, il a déclaré: “J’espère profiter de la Bombonera à mon retour.”

“Il y a des choses qui vont nous coûter, comme tout le monde, au début. Je sais qu’il y aura des difficultés mais nous sommes prêts à les surmonter”, a expliqué l’entraîneur qui a préféré ne pas répondre aux questions sur l’arrivée possible de Zambrano et Paolo Guerrero en renfort. .

Il y a des choses qui vont nous coûter, comme tout le monde, au démarrage. Je sais qu’il y aura des difficultés mais nous sommes prêts à y faire face.

Au contraire, et cherchant à ne pas prendre de l’avance dans la dernière étape du tournoi, Russo a averti que “La chose la plus importante est le match de dimanche” et était responsable de confirmer qu’Andrada ne sera pas dimanche. “Ça évolue très bien, on n’est pas pressé”, a expliqué le DT au sujet de l’archer se remettant d’une entorse.

Enfin, l’entraîneur a déploré l’absence de Mac Allister et Capaldo, appelé dans l’équipe U23, a déclaré qu’il n’aime pas mettre l’accent sur un joueur lorsqu’il a été consulté par Tevez et a eu de grands mots avec l’une des promesses de l’équipe: Agustín Obando “Nous lui faisons confiance, nous voulons qu’il grandisse”, a déclaré Russo à propos de l’homme de 19 ans.

Le Xeneize affrontera Independiente à la Bombonera avant le 17e jour de la Super League dimanche à 21h45.