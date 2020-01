Russo: “on parle beaucoup du football avec Tevez”

Le Boca World continue de publier des nouvelles lors d’une pré-saison qui avait tout pour le club qui se classe deuxième de la Super League. En attendant l’arrivée de Pol Fernández et d’autres renforts, il a été confirmé aujourd’hui que Wanchope Ábila a subi une entorse du pied gauche et compliqué les choses pour le tout nouvel entraîneur Miguel Ángel Russo.

Le DT s’est exprimé aujourd’hui lors d’une conférence de presse et n’a esquivé aucun problème. Sur les joueurs, par exemple, il a déclaré que “avec cette équipe, nous nous sommes compris rapidement. Au-delà du football, vous apprenez à mieux connaître les joueurs. Nous discutons beaucoup.” Et il est allé plus loin en s’assurant que “Avec Carlos (Tevez), nous parlons beaucoup du football, ce qui nous intéresse le plus. Tirer le meilleur parti de chacun. Avec les footballeurs, nous nous comprenons rapidement. Avec lui et avec tout le monde nous parlons des besoins et des préoccupations qu’ils ont. “

Avec ce campus, nous nous sommes compris rapidement. Au-delà du football, vous apprenez à mieux connaître les joueurs. On discute beaucoup.

Face au retour de la Super League (26 janvier avant Independiente) Russo a déclaré que “Nous avons discuté avec les dirigeants, ils savent quelle est ma position et je comprends aussi leur position. Le calendrier est très serré”. Mais il a également évoqué l’arrivée possible de renforts et a déclaré que “nous travaillons sur le marché des laissez-passer. Ce n’est pas facile. Mais nous travaillons sur tout ce dont nous avons besoin pour améliorer ce campus”.

Non seulement cela, mais le DT a également déclaré que “je ne prends personne pour acquis. Le livret est ouvert et les choses peuvent toujours arriver. Les joueurs savent ce qu’est Boca. Nous savons comment Boca est. Ce n’est pas facile, nous sommes aujourd’hui. Au niveau national, pour des raisons économiques, amener un joueur de l’extérieur coûte cher. Il existe d’autres types de complications qui n’existaient pas auparavant. ” Il a même évoqué l’arrivée possible de Pol Fernández et n’a donné aucune définition: “Notre politique est que, jusqu’à ce que tout soit clos, nous ne disons rien. Mais nous allons bien.”

Nous travaillons sur le marché des passes. Ce n’est pas facile. Mais nous travaillons sur tout ce dont nous avons besoin pour améliorer ce campus.

Cependant, ce n’était pas le seul nom propre mentionné par Russo. L’entraîneur a parlé en détail de certains poids lourds qui jouent ou ont joué à Boca:

À propos de Zarate: “Le fait que j’ai un passé avec Mauro, au-delà du fait que je le connais et tout, voici un nouveau récit. Ça commence comme tout le monde. Ce n’est pas que j’ai quelque chose de différent avec lui. Mauro sait ce que je veux, ce que je cherche. Et on le dit avec lui comme avec tout le monde. Nous recherchons le meilleur de chacun parce que nous avons besoin de tout le monde. Et attendez, j’espère pour tout le monde. “

Départ de De Rossi: “Avec Daniele, nous avons été très clairs: nous voulions qu’il reste. Tant le personnel d’encadrement que le leadership. Nous avons compris sa position parce que l’être humain est avant tout. Nous avons dit au revoir en lui souhaitant le meilleur. C’est une étape de plus.”

La Reserve: “En ce qui concerne les garçons de la Réserve, nous avons beaucoup de communication avec Battaglia, avec Ibarra, avec Krupoviesa. Cette propriété nous donne la possibilité d’être tous ensemble, situés en même temps au même endroit. Et j’aime travailler comme ça” .

Le retour possible de Cardona: “Les joueurs qui étaient à Boca ont un plus, car ils savent ce qu’est Boca. Ce n’est pas facile et nous sommes avec des temps courts, donc raccourcir les périodes d’adaptation serait bien.”

