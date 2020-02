Russo, sans tours sur les pénalités à Boca: “S’il y a une pénalité, Tevez le frappera sûrement”

Ce vendredi, Miguel Angel Russo a parlé aux médias face au match contre Godoy Cruz (Dimanche 19: 40hs par TNT Sports). Parmi les nombreux sujets abordés, le coach Xeneize a été interrogé sur qui sera responsable de l’exécution des sanctions s’il y en a une en leur faveur. Sans se retourner, il a dit qu’Apache serait le seul à les exécuter.

Après les deux mauvaises sanctions à Santiago del Estero contre Central Córdoba (ni Tevez ni Soldano n’ont pu les convertir) et le problème installé dans le monde xeneize, la consultation est venue et le directeur technique n’a pas hésité: “Carlos (Tevez) va sûrement le botter. Nous avons fini de le définir avec ce que je considère comme les kickers et nous l’avons défini entre eux”. “Vous n’avez pas à faire une si longue histoire de manquer un penalty. Cela fait partie des choses normales du football”, a-t-il ajouté.

Dans le même ordre d’idées, il a été exprimé Julio Buffarini minutes avant, qui a déclaré aux journalistes que le coupable est Tevez. À son tour, il a expliqué que ils pratiquent généralement beaucoup l’exécution la veille de chaque match qu’ils jouent.