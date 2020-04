Russotto: «J’espère rester au Cavese. Championnat? Je préfère terminer la saison “

L’attaquant de Cavese s’est entretenu avec les microphones de tuttoc.com Andrea Russotto il a fait le point sur la situation: “Ce ne sont des jours faciles pour personne, c’est une pandémie qui cause des dégâts de toutes sortes. […] Je préférerais terminer le championnat, mais bien sûr il doit y avoir les conditions et autorisations des experts. Pour l’amour que j’ai pour ce sport, cela ne fait aucun doute: il est juste que vous gagniez et perdiez sur le terrain, sans pour autant dilapider les sacrifices économiques des semaines précédentes. Ce n’est pas à nous de décider, nous verrons ce qui va se passer dans les prochains jours “.

Autre thème délicat, celui de la baisse des salaires: “Un footballeur de C reçoit des chiffres complètement différents par rapport aux champions de A. Juve peut certainement être un exemple, mais pas vraiment de Lega Pro où des chiffres complètement différents tournent. Les rumeurs qui rebondissent dans ces heures il y en a beaucoup et l’incertitude règne, je pense qu’il est injuste de ne pas payer de carte. J’ai même entendu dire que les présidents qui ne se qualifieront pas pour les playoffs pourraient demander de baisser le salaire de juin car les joueurs seront déjà en vacances. Je serais d’accord ».

A noter ensuite pour l’avenir: “Je me souviens d’un match amical entre Naples et Cavese, j’ai tout de suite eu une bonne impression d’une place qui aime cette équipe et mérite beaucoup. Toujours jouer dans un stade qui n’est pas le vôtre implique un déplacement tous les dimanches, beaucoup l’ont fait sacrifices et les remercient. Ils nous ont encouragés et soutenus, avec le temps je suis convaincu que nous emporterons de grandes satisfactions. Le président est avant tout un fan, il aimerait toujours gagner et il nous donne son esprit. Il est ambitieux et amènera le club au sommet, je Je passe un bon moment ici. Je suis sur le point d’expirer mais j’espère que cette expérience pourra continuer. “