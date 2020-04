Rustu Recber a été libéré après avoir passé COVID-19 »Presse de football

Lundi 06 avril 2020

Le gardien historique turc a réussi à surmonter ses complications de santé et a finalement été libéré lundi dans la journée. L’ex-joueur de football avait eu un diagnostic décevant de son état après avoir souffert de coronavirus, qui l’avait fait admettre en soins intensifs.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles. Avec la pandémie COVID-19 qui fait des ravages dans le monde, de plus en plus de cas de personnages liés au monde du football ont été diagnostiqués chaque jour. Mais, cette fois, la nouvelle est positive, car l’un de ces cas a été réglé.

Il s’agit de Rustu Recber, un gardien historique de l’équipe de Turquie, qui était en très mauvaise santé à cause du virus. Au cours de la journée de lundi, divers médias internationaux ont fait état de l’amélioration de l’état de l’ancien joueur, qui a finalement été renvoyé et renvoyé pour mettre fin à sa convalescence.

Recber a souffert très violemment des conséquences du virus, devant être hospitalisé pendant plusieurs jours dans l’unité de soins intensifs. Mais, définitivement, l’ex-gardien de but a réussi à surmonter la situation et va maintenant faire face aux dernières étapes de sa récupération. Dans les limites auxquelles il devra se soumettre, l’ancien joueur de Barcelone et de Fenerbahce ne pourra plus fumer.

Il convient de mentionner que Rustu Recber détient le record du plus grand nombre de matchs joués, portant le maillot de l’équipe turque en 120 matchs. Au cours de sa carrière avec l’équipe nationale, il a fait partie de l’équipe qui a remporté la troisième place de la Coupe du monde Corée-Japon 2002.