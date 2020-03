Ruud Krol, le Totaalvoetbal avant la période de quatre ans à Napoli

Ruud Krol, l’un des protagonistes de l’historique néerlandais Total Football. Élevé dans l’équipe des jeunes de l’Ajax, en 1968, il a rejoint la première équipe et en 1975, il est devenu le capitaine des lanciers. l’élégant arrière complet avec une grande technique a toujours joué dans le club néerlandais qui a beaucoup gagné dans les années 70 et après un court passage aux Whitecaps de Vancouver, c’est Napoli qui l’a amené en Italie et avec la chemise bleue a joué 125 matchs avec un but. Il a également été un protagoniste de la campagne anti-avortement à Naples à l’occasion du référendum, avec le slogan: “Supporteur qui vote, pensez-y: et si la mère de Krol avait un avortement?”. Le défenseur est rapidement devenu un leader de l’équipe napolitaine et on s’en souvient longtemps même après sa retraite. L’histoire, cependant, s’est écrite avec le maillot de l’Ajax avec lequel il a pris le terrain 378 fois en marquant 29 buts. Son record est certainement enviable, compte tenu des six ligues néerlandaises, des quatre coupes néerlandaises, des trois coupes des champions, de la coupe intercontinentale et de la super coupe européenne. Il a disputé 83 matchs avec l’équipe nationale néerlandaise, terminant deuxième pour deux éditions consécutives de la Coupe du monde, en Allemagne en 1974 et en Argentine en 1978. Aujourd’hui, Krol a 71 ans.

Giuseppe Pellicanò, Moreno Roggi, Luca Pellegrini, Luis Oliveira, Christophe Dugarry, Davor Vugrinec, Tomas Ujfalusi, Aleksej Alekseevic Eremenko, Benoit Assou-Ekotto, Ramires, Levan Mchedlidze et Federico Viviani sont également nés aujourd’hui.