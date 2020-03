Ryan Giggs nomme Bruno Fernandes le trait qui l’a le plus impressionné

Date de publication: Mercredi 4 mars 2020 6:02

Le début de vie de Bruno Fernandes en tant que joueur de Manchester United a reçu des éloges de la part de l’ailier légendaire du club, Ryan Giggs.

United a signé Fernandes et Odion Ighalo dans la fenêtre d’hiver pour stimuler une équipe qui dispute une bataille acharnée pour une place parmi les quatre premiers de la Premier League.

Et Le manager de United, Ole Gunnar Solskjaer, affirme que son équipe a déjà été considérablement levée par les deux joueurs.

“La petite étincelle qu’il nous a donnée, il est entré et le sentiment autour de l’endroit est meilleur”, a déclaré Solskjaer à propos de l’international portugais.

«Il joue des passes en avant, il prend des risques. Il perd le ballon plusieurs fois mais il est l’un des joueurs qui a l’air bien quand il perd le ballon parce que c’est une bonne tentative et il récupère le ballon. [I’m] Ravi de lui. “

La forme de Fernandes, en particulier, a vraiment attiré l’attention avec la star portugaise marquant trois fois lors de ses trois derniers matchs et se catapultant dans le top 10 de notre classement Joueur de l’année. Certains commencent!

Maintenant, Giggs a salué Fernandes et affirme que le début qu’il a pris à Old Trafford a vraiment attiré son attention – et a suggéré qu’il ne s’améliorerait que s’il jouait pour les Red Devils.

“C’est un joueur fantastique”, a déclaré Giggs à Sky Sports. «Il a levé les lieux, il a soulevé tout le monde autour de lui et c’est encore tôt. Je pense toujours qu’il peut aller encore mieux.

“Il a frappé le sol en courant, c’est ce que vous voulez – en particulier [after] signature dans la fenêtre de transfert de janvier [because] ça n’arrive pas toujours.

“Mais il est fantastique et je suis heureux de le voir si bien.”

Merson triste Pogba ne jouera jamais avec Fernandes

Avec United qui s’efforce de signer Jack Grealish cet été – un rapport dimanche a affirmé qu’ils étaient prêts à tripler son salaire afin de le tenter de déménager à Old Trafford – cela poussera probablement Paul Pogba vers la porte de sortie United.

Et le fait que Les fans de United ne verront probablement pas Pogba jouer aux côtés de la star portugaise, ce qui rend Paul Merson particulièrement triste.

“Bruno Fernandes a donné un coup de pouce à Manchester United et j’espère qu’il y réussira mieux que Paul Pogba”, Merson a écrit dans sa chronique Daily Star.

«Pogba est déjà parti à mon avis. Son cœur n’y est pas. C’est dommage que nous n’aurons probablement jamais l’occasion de voir correctement les deux pièces. “

Selon des informations publiées samedi, l’intérêt du Real Madrid pour Pogba s’est refroidi, laissant l’étoile de France avec une option de moins.

Mais pour qui il finit par signer, Merson estime Pogba viendra énormément regretter sa deuxième sortie à Old Trafford.

“Partout où il va, quand il revient sur son temps à Old Trafford, Pogba va avoir des regrets”, a ajouté Merson.

«United est le plus grand club du monde. Je pense qu’un jour, il regardera en arrière et pensera: «Je ne peux pas croire que cela n’ait pas fonctionné pour moi là-bas. J’aurais pu être une légende. »

“Je suis fan de Pogba. Il a remporté une Coupe du monde. Mais il me déçoit. C’est dommage.

«Je n’ai jamais vu Pogba être un leader pour United. Et Fernandes n’est pas non plus ce genre de joueur. Ce n’est ni un Roy Keane ni un Bryan Robson.

«Mais c’est un bon joueur et il est meilleur que ce qu’ils ont. Il les a améliorés et il apporte un peu de sang-froid.

«Il est également un joueur confiant et cela se propage rapidement. Il ressemble à une bonne signature.

“S’il n’y réussit pas mieux que Pogba, il sera déçu.”