Ryan Sessegnon nomme son meilleur ami à Tottenham – HITC

Le jeune Tottenham Hotspur a connu un début de vie difficile dans le nord de Londres.

Ryan Sessegnon a révélé qui était son meilleur ami à Tottenham Hotspur.

L’ancien joyau de Fulham a rejoint les Spurs l’été dernier après des années de spéculations sur un déménagement dans le nord de Londres.

Mauricio Pochettino – alors directeur de Tottenham – a finalement réussi à obtenir son homme, mais cela n’a pas été un début de rêve pour les finalistes de la Ligue des champions.

Les blessures ont limité Sessegnon à passer les premiers mois de cette saison en marge, et il n’a réussi que 341 minutes d’action en Premier League depuis son retour en novembre.

Dele Alli sait une chose ou deux sur le fait d’être un joueur anglais de premier plan qui a rejoint Tottenham à l’adolescence, après avoir fait exactement la même chose en 2015.

Et Sessegnon a révélé qu’il avait noué une amitié avec l’ancienne starlette MK Dons.

Il a déclaré sur le site officiel du club: «Dès mon arrivée le premier jour, Dele m’a fait visiter tout le bâtiment.

«Il m’a fait visiter partout, m’a dit où tout se trouvait sur le terrain d’entraînement et donc, oui, il m’a beaucoup aidé à m’installer.

«Nous ne vivons pas trop loin les uns des autres et nous nous parlons beaucoup. Nous sommes assez serrés – c’est probablement le joueur dont je suis le plus proche. Évidemment, tout le monde m’a été très utile ici, mais Dele a probablement été l’un des plus encourageants. »

Sessegnon, un arrière gauche, est un joueur différent du milieu de terrain offensif, mais Alli a certainement le savoir-faire pour aider son jeune coéquipier à négocier les problèmes qu’il rencontre.

Il est encore un joueur relativement nouveau et c’est rassurant de savoir qu’Alli a le dos.

Si et quand Sessegnon démarre et réalise son potentiel effrayant avec les Lilywhites, une partie du crédit doit aller au joueur de 23 ans.

Dans d’autres nouvelles, “Le mien est loin d’être aussi précis que le sien”: Steven Gerrard est jaloux des “canons” de starlette