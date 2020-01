“S.Tommaso? Point gagné. Giugliano en cas d’urgence, la prochaine sortie …”

GIUGLIANO EN CAMPANIE (NA). Cet après-midi, le Giugliano Calcio a été bloqué sur zéro dans la maison du Saint Thomas, résultat d’une course ligneuse où les tigres ont affronté une équipe à la recherche désespérée de précieux points de salut.

L’ANALYSE DE MISTER

Notre rédaction a rejoint le technicien Gialloblè Massimo Agovino, disqualifié et donc remplacé sur le banc par son adjoint, pour analyser le moment de l’équipe: «Aujourd’hui c’est un point gagné pour nous, vous n’avez pas à regarder le classement au second tour, car ceux qui sont désespérés de points vous font la guerre . N’oublions pas que lors du dernier match à domicile, San Tommaso a arrêté les dirigeants de Palerme et à Messine, il n’a perdu que dans les dernières minutes. – explique le manager du tigre – Nous avons fait face à une équipe saine, désormais ce seront tous des batailles et je me souviens que nous avons été en urgence pendant quelques matchs à cause de quelques défections importantes “.

URGENCE JAUNE »

L’attaque a éclaté, au prochain tour de lourdes absences également dans les autres départements: «Quand je parle d’un verre à moitié plein je le fais en toute connaissance de cause, le Giugliano paie ces derniers temps des droits du point de vue des blessures. Nous sommes en difficulté, il suffit de penser qu’aujourd’hui Orefice et Caso Naturale étaient sortis, qui ont marqué ensemble vingt buts, sans oublier Ragosta qui pour moi est titulaire et moi aussi je me débrouillais bien. – continue Agovino – dimanche prochain alors nous serons encore plus dans l’urgence, à la lumière des disqualifications de Carbonaro et Liccardo qui étaient en alerte et aujourd’hui ont été réservées. A ce rythme là ça devient difficile de mettre un onze compétitif, il va falloir trouver des solutions dans la semaine mais on saute vraiment dans les cerceaux. “