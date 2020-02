Sabri Lamouchi appelle les joueurs de la forêt de Nottingham à relever le défi de la promotion

Londres, ANGLETERRE – 27 NOVEMBRE: Manager de Nottingham Forest Sabri Lamouchi regarde pendant le match de championnat Sky Bet entre Queens Park Rangers et Nottingham Forest au Kiyan Prince Foundation Stadium le 27 novembre 2019 à Londres, en Angleterre. (Photo par Alex Davidson / .)

Le patron de Nottingham Forest, Sabri Lamouchi, veut que ses joueurs prennent la pression lorsqu’ils entrent dans la dernière manche du championnat.

Le patron des Reds demande aux joueurs de Nottingham Forest de relever le défi de la promotion

Sabri Lamouchi: La pression est bonne

Les Reds se rendront à domicile contre QPR samedi après-midi cinquième du championnat.

L’équipe de Lamouchi n’est qu’à quatre points de la deuxième place de Leeds United.

L’écart entre le deuxième et le septième reste cependant incroyablement contesté, avec seulement six points les séparant.

S’exprimant avant le match de samedi avec QPR, qui a battu Stoke City 4-2 lors de sa dernière sortie, le patron de Forest Lamouchi a déclaré: «La pression pour les joueurs est là depuis le début. Personne ne connaissait le manager, ils doivent donc bien commencer.

«Personne ne s’attendait à ce que nous soyons à ce niveau mais pour moi, nous devons d’abord augmenter la croyance de mes joueurs, des gens du club et des fans.

«Il sera plein, à nouveau vendu et je veux augmenter la croyance car nous parlons de l’esprit d’équipe depuis le début.

“Oui, c’est vrai et j’ai un vestiaire fantastique et une équipe fantastique, mais je ne pense pas que ce soit juste cela.

«Certains joueurs de Nottingham Forest peuvent jouer dans chaque équipe du championnat; nous avons probablement le meilleur gardien de but et le meilleur arrière droit de la ligue, Watson est crucial pour nous comme Phillips est crucial pour Leeds.

“Nous avons des joueurs clés comme Grabban, bien sûr”, a-t-il ajouté. «Il n’a pas marqué depuis trois ou quatre matchs mais il est tellement important et le sera à la fin.

«Joe Lolley fait un excellent travail, et Sammy Ameobi aussi.

«Nous devons juste en profiter et nous concentrer exactement sur ce que nous devons faire pour la victoire parce que nous voulons rester dans la course et rester là-haut.

“Il y a de la pression, bien sûr, mais la pression est bonne lorsque vous êtes debout.”

Photo principale

Intégrer à partir de .