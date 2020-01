Sabri Lamouchi encourage les fans de la forêt de Nottingham après un «bon point»

Nottingham Forest Manager, Sabri Lamouchi lors du match de championnat Sky Bet entre Nottingham Forest et Luton Town au City Ground, Nottingham le dimanche 19 janvier 2020. (Photo de Jon Hobley / MI News / NurPhoto via .)

Le patron de Nottingham Forest, Sabri Lamouchi, a passionnément encouragé les fans des Reds à se rallier à Forest alors qu’ils maintiennent une pression pour la promotion.

Le patron de Forest a passionnément appelé les supporters de son équipe à le soutenir après un match nul 1-1 frustrant avec Reading mercredi soir.

Forest avait dominé la plupart des procédures en première mi-temps mais n’a pas été en mesure d’ouvrir le score.

Il a fallu attendre la 80e minute pour que l’impasse soit brisée; Lewis Grabban a glissé le ballon au-dessus de la ligne après que l’effort initial de Sammy Ameobi ait tourné court.

Les Royals ont toutefois réagi rapidement et ont égalisé trois minutes plus tard grâce au remplaçant Sam Baldock.

S’exprimant par la suite, Lamouchi a déclaré à la BBC Nottingham: «Je suis tellement fier de notre façon de jouer. Nous essayons de contrôler le jeu et nous avons fait le plus dur, marquer.

«J’ai senti le stade déçu, le vestiaire déçu, les joueurs déçus. Nous avons 18 matchs à jouer, le championnat est si difficile, si long, si difficile.

«C’est un très bon point contre une très bonne équipe, très organisée. Ils créent beaucoup de problèmes, ils ne nous ont pas donné trop de place mais nous marquons au bon moment – malheureusement, ils ont marqué au mauvais moment pour nous.

«Mes joueurs méritaient la victoire aujourd’hui parce que nous contrôlions le jeu, nous avons essayé plus mais malheureusement, ce n’était pas suffisant – c’était notre erreur [for the goal] mais nous continuons. Nous avons beaucoup de jeux à jouer. »

Quant à savoir si le résultat a entravé les chances de Forest de maintenir une poussée de promotion, Lamouchi a ajouté: «Je les ai vus à la fin du match tellement déçus. Je leur ai parlé et leur ai dit “vous ne pouvez pas être comme ça”.

«Après Millwall, oui; après Sheffield mercredi, oui; après Cardiff et Middlesbrough, oui. Mais pas ce soir.

«Mais aussi, pour les fans – avec une victoire, cela n’a pas été fait. Nous avons 18 matchs à jouer, nous avons besoin de tout le soutien et ce soir, c’était tellement bon, si bonne ambiance.

«Nous en avons besoin jusqu’à la fin.

«Nous devons avoir confiance en nous et travailler dur comme ils le font. Nous ne pouvons pas abandonner. La performance de ce soir a été très positive pour moi. »

