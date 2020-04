Sac postal écrit de fin de saison (?): Transferts, hypothèses, Odegaard, erreurs historiques, victoires tactiques

Ces observations – où je regarde Real MadridL’histoire de ses joueurs prêtés, la Castille, ses petits détails tactiques et autres réflexions pertinentes sont désormais chose courante. Toutes les éditions précédentes peuvent être trouvées ici.

Je vous souhaite de nouveau la bienvenue dans mon (désormais) courrier postal écrit semestriel – ce que les gens demandent par-dessus les sacs postaux de podcast, mais je ne peux l’estomac que quelques fois par an.

L’une de mes plus grandes faiblesses avec les sacs postaux est de dépenser 1 à 2 000 mots sur la question d’ouverture, avec 30 questions restantes. Je vais garder chaque réponse assez compacte cette fois pour en toucher autant que possible depuis Twitter / Patreon / FB. J’ai évité des choses dont nous parlons normalement dans les podcasts. Alors c’est parti:

Le départ d’Eto’o ne pique pas tant que ça, si nous sommes complètement logiques à ce sujet. Il y avait des raisons de le laisser poursuivre sa carrière à l’époque, et par rapport à d’autres départs, ses mesures de sortie étaient beaucoup plus faibles sur le tableau que d’autres. Eto’o a rejoint l’Académie des jeunes en tant que jeune de 17 ans en 1997. De 97 à 00 (la gamme que le Real Madrid lui tenait), ce sont les attaquants qu’ils avaient dans le club qui étaient meilleurs que lui à l’époque: Raul, Mijatovic, Morientes et Suker. Même lorsqu’ils ont vendu Eto’o en 2000 à Majorque, personne n’allait être aussi bon qu’il ne l’était.

Il y a un contre-pied simple à cela: ils auraient pu garder Eto’o au lieu d’acheter Anelka à Arsenal en 2000. Pourtant, personne ne pouvait prévoir que Anelka serait le buste qu’il était. Eto’o n’est vraiment devenu un attaquant clinique que lors de la saison 2002-2003, lorsque le Real Madrid a fait venir Ronaldo. Il n’y avait tout simplement pas beaucoup de marge de manœuvre. Le biais de recul est un piège facile à tomber. Eto’o est devenu un meilleur attaquant que tous ces attaquants susmentionnés, à l’exception de Raul et Ronaldo.

Le Real Madrid a commis de plus grosses erreurs à cette époque, à savoir: la vente de Makelele; jeter Beckham dans un désordre tactique; garder le cadavre de Figo trop longtemps au lieu de laisser simplement un jeune Beckham prendre sa place sur l’aile droite; vendre Cambiasso (la chose la plus proche d’un DM de classe mondiale qu’ils avaient après le départ de Makelele et jusqu’à l’arrivée de Xabi Alonso); signer Michael Owen alors qu’ils avaient déjà Raul, Ronaldo et Morientes; limogeant Del Bosque; refusant de construire la liste autour d’une identité sportive à partir de 2003, etc. La seule raison pour laquelle je n’ai pas inscrit Redondo ici, c’est parce que le club est tombé sur la signature de Makelele. (Oui, j’ai trébuché. Je leur rendrais à peine crédit parce que Redondo a été vendu uniquement à cause de la politique du club, et ils n’avaient aucune idée que Makelele se révélerait aussi bon que lui.) Cette version de Florentino Perez est bien plus supérieure que celui qui a démissionné en 2006.

Pour en savoir plus / écouter: Eduardo et moi avons discuté de la décision de Sanz de signer Elvir Baljic pour un montant incompréhensible (plus que ce que le Real Betis avait payé pour Denilson l’année précédente qui était alors un record du monde) en 1999.

Comment analysez-vous exactement les matchs de football? Quelles choses regardez-vous? Combien de temps passez-vous à regarder la forme et les mouvements et combien de temps à regarder davantage la balle? Écrivez-vous beaucoup de choses?

Je regarde tout. Si je suis dans le stade, je regarde qui se parle hors du ballon, qui aboie des instructions, la forme collective et individuelle du ballon lors d’une presse ou d’un bloc profond, qui se déplace sans le ballon, où le passage les points de vente sont, quels joueurs sont hyper-conscients de leur environnement (contrôles d’épaule, surgissant pour déposséder des joueurs sans méfiance), à ​​quoi ressemblent les voies de dépassement des adversaires, etc. À la mi-temps, je vérifie les statistiques et la carte de chaleur de chaque joueur. Mon document Word que j’utilise pour prendre des notes, compte 51 pages cette saison. Et la saison «s’est terminée» en mars. J’écris les minutes des choses que je trouve intéressantes pour pouvoir revenir en arrière et les découper pour des colonnes plus tard.

Que pensez-vous qu’il se passe avec Jovic au cas où les rumeurs Mbappe + Haaland se réaliseraient? Je pense que même si ces deux sont de grands talents, mais Jovic mérite aussi une chance, quelles sont vos pensées?

Merci d’avoir travaillé pour nous divertir même pendant le verrouillage, restez en sécurité! ¡Hala Madrid!

Nous devons préfacer cette réponse en disant: Mec, ces rumeurs de transfert vont nous entraîner dans une mort lente jusqu’à la fin de la pandémie.

Que nous apprend réellement cette couverture de Marca? Rien de nouveau.

Mbappe est le nouveau Hazard – le gamin qui idolâtre Zidane et flirte avec le Real Madrid chaque jour jusqu’à ce qu’il enfile enfin la chemise blanche. Haaland est le Jovic de cette saison – la star de l’évasion mortelle que vous ne pouvez pas ignorer. On va nous parler de ces deux enfants dans le journal tous les jours, sans en dire grand-chose. Tout le monde va sonner. Chacun se copiera les rapports des uns et des autres.

Maintenant, la réponse: si Haaland est signé, ce n’est pas une bonne nouvelle pour Jovic – à moins que Benzema ne soit vendu, de toute façon. (Et je vous laisse le soin de me donner les chances que cela se produise. J’imagine que vous n’y mettriez pas d’argent.) Voici une autre question: qu’arrive-t-il à Haaland? Combien joue-t-il derrière Benzema? Combien joue-t-il avec Benzema? Dans quelle mesure ce duo compenserait-il la mise au banc d’un ailier créatif? Il y a peut-être une question plus profonde dans tout cela: que peut-il se passer le jour où Zidane décide de ne pas compter sur Benzema comme point d’appui offensif pour chaque match?

De nombreuses statistiques sont démocratisées! La plupart des éléments que nous utilisons dans l’analyse après le match se trouvent sur: Comprendre, WhoScored et Football Reference (c’est relativement nouveau et c’est génial. C’est l’équivalent footballistique de Basketball Reference). Certains amis qui travaillent pour StatsBomb (où j’écris également des articles) et Wyscout me donneront parfois des analyses plus approfondies si je les demande, mais beaucoup de choses sont disponibles gratuitement, ce qui est excellent pour le sport.

Je creuse l’énergie positive. Je critique généralement la tactique de Zidane au cours de la saison de la ligue, mais je vais essayer.

Après que les choses aient touché le fond à Paris, Zidane a fait de bons ajustements, Certains de ces ajustements étaient si bons qu’ils étaient en fait sans précédent dans l’histoire du Real Madrid. Le record défensif, pour un tronçon, était statistiquement meilleur que jamais. Cette saison, la défense du Real Madrid était la meilleure de la ligue aux côtés de celle d’Atleti, et c’était l’une des meilleures barricades défensives d’Europe. Passons en revue:

La défense a été améliorée avec de simples ajustements, plutôt qu’une régression du bloc de l’équipe. La presse a vraiment atteint son apogée contre le PSG et Barcelone, et l’équipe a commencé à défendre plus haut.

Le positionnement de Casemiro a commencé à prendre tout son sens. Zidane a cessé de l’envoyer en avant pour masquer son manque de résistance à la presse. Même lorsque Casemiro a couru dans la surface, il était bien couvert par les milieux de terrain centraux – quelque chose qui ne s’est presque jamais produit dans les années passées où le positionnement de chacun ressemblait à des morceaux d’un ballon sauté dispersés dans des endroits aléatoires.

L’émergence de Fede Valverde a stabilisé la forme de l’équipe. Il est sous-estimé offensivement avec ses courses éclair dans les demi-espaces, et il aide Casemiro à protéger la ligne arrière tout en traquant ses adversaires.

Nous avons vu des signes de la forme 16/17 d’Isco. L’inconvénient est que les équipes en 18/19 ont facilement repéré le diamant de l’année précédente, et les équipes cette saison ont commencé à le faire aussi (voir: Atleti deux fois). Isco, dans le vide cependant, a été un énorme atout dans les grands jeux – en particulier en l’absence de Hazard.

Hazard a montré des signes de sa forme 18/19. Nous croisons tous nos doigts pour que lui et Asensio puissent revenir et rester en bonne santé. Je ne sais pas si cela peut réellement être considéré comme un «succès» – je le lance simplement.

Benzema, l’une des figures les plus polarisantes de cette génération, était assez incroyable jusqu’en janvier. Cela compte pour quelque chose.

Kroos et Varane ont retrouvé leur forme d’avant la Coupe du monde.

Courtois s’est retrouvé.

Ferland Mendy était si bon défensivement. Parfois maladroite avec le ballon, mais apporte au moins un certain chaos offensif sous-estimé.

Gérer Madrid a commencé à faire des podcasts en direct à Madrid, et nos chiffres ont bondi cette année en termes de téléchargements et de visites sur le site.

Je pense que je les ai tous.

S’il a signé l’été dernier, en supposant que vous obteniez également le signe Hazard – alors vous avez l’un des duos les plus terrifiants en Europe. Aucune ligne défensive ne reste tranquille sur le site de ces deux-là.

Mais, je vais juste copier et coller ma réponse à partir d’un AMA Reddit que j’ai fait l’été dernier, ce qui est toujours vrai:

«Je suis très haut sur Neymar au niveau footballistique. Je pense que c’est le type de joueur qui peut porter l’offense de votre équipe quand les choses ne cliquent pas. Mais est-il un résolveur de problèmes? Non bien sûr que non. Et Hazard, qui a été l’un des meilleurs joueurs de la Premier League la saison dernière et a porté une infraction cassée, joue dans la même position que Neymar. Nous n’étions donc pas désespérés. Il y a beaucoup d’équipes de classe mondiale qui n’ont pas Neymar, Messi ou Ronaldo – mais elles ont un plan pour créer des opportunités avec une attaque fluide. C’est ce qui manque plus que Neymar. “

TL; DR: Neymar est une présence offensive incroyable et est sous-estimé dans son éthique de travail hors balle. Il élève votre plafond et a une présence transcendante qui pourrait faire la différence entre gagner un titre ou non. Mais, le Real Madrid doit également régler les problèmes tactiques avec ou sans lui.

Pas dans sa forme actuelle. Il a fallu beaucoup de temps pour se préparer chaque semaine. Je pense que nous reviendrons dans une certaine mesure, plus tard, avec une équipe de production et un personnel plus importants.

Je ne vois aucun joueur redevenir Cristiano Ronaldo de mon vivant. Oui, je me trompe peut-être à ce sujet. Je serais heureux si quelqu’un dénonçait cela dans 5 à 50 ans pour m’appeler. Je ne pensais pas que quiconque battrait les records de buts de Raul quand j’étais plus jeune – mais ici, je suis impressionné de voir à quel point Ronaldo l’a brisé en beaucoup moins de temps. Des gens vont émerger dont nous ne sommes pas encore au courant. (Ou les gens que nous connaissons nous prouveront le contraire.)

Sur cette liste, Sancho a le plafond le plus élevé et les meilleures chances de devenir la prochaine superstar transcendante. Évidemment, Kylian Mbappe est un pari de chaussure pour l’icône qui mènera la prochaine génération. Martin Odegaard est un monstre et sera une machine à générer des chances pour les années à venir. Je pense que Rashford se situe quelque part dans un niveau légèrement inférieur, mais j’ai été vraiment impressionné par sa capacité de rupture de ligne cette saison.

Pouvons-nous faire appel à Asensio en tant que candidat extérieur pour des joueurs qui pourraient tourner un coin et devenir l’un des meilleurs joueurs offensifs au monde? Je suis toujours sur cette île. Je comprendrais même si vous ne l’étiez pas complètement – mais je serais toujours là, avec un radeau à proximité au cas où.

Odegaard est suffisamment polyvalent pour que vous puissiez le faire glisser dans un milieu de terrain trois avec ces deux. (C’est un milieu de terrain qui travaille dur qui serait amusant à voir.) Ou vous pouvez simplement le coller sur l’aile droite et permettre à Kroos de rester au milieu de terrain. Je choisirais cette dernière option. Je préfère Odegaard à la tête d’une presse et autant que possible dans le dernier tiers.

C’est changé pour le mieux, de toutes les manières possibles. Ma compréhension du jeu n’aurait pas évolué de la même manière qu’un fan occasionnel. Je profite plus que jamais des pertes, car disséquer la perte dans un article ou la décomposer dans un podcast est le meilleur type de thérapie. Cela ne semble pas du tout épuisant. Tu sais ce qui est épuisant, Mahdi? Allongé, ne faisant rien. Cette merde vous aspire la vie. J’ai une énergie infinie quand je parle du football.

(Trouvez la leçon.)

Si vous êtes intéressé par le mentorat, je consacre plus de temps à mes clients que jamais auparavant. Envoyez-moi une note.

