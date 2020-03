Sacchi rappelle Gianni Mura: “L’un des meilleurs journalistes que j’ai jamais connus”.

La mémoire émotionnelle de Arrigo Sacchi pour Gianni Mura, la signature historique du journalisme sportif italien décédé aujourd’hui à l’âge de 74 ans: “Je l’ai rencontré et admiré, c’était une personne intelligente, cultivée et préparée. Est-il amoureux de mon Milan? Oui, mais pas immédiatement. Pas mal. Vous n’appréciez pas les gens intelligents parce qu’ils vous louent. Peut-être, au début, avait-il été quelque peu conditionné par le conservatisme de Gianni Brera à nos innovations. […] Ensuite, il est arrivé que nous jouions un match de la Coupe d’Italie avec presque tous les garçons, sans les Néerlandais et sans nos grands Italiens qui étaient partis pour les Jeux Olympiques de Séoul. Nous avons joué avec Baresi, Costacurta, Galli, Massaro, Colombo et ensuite tous les jeunes de Primavera. Mais nous avons réussi à battre la Lazio 2-1 et je me souviens que Gianni Mura a écrit “Maintenant, je suis convaincu, si les garçons jouent le même jeu que les adultes, alors ça va”. […] J’ai parlé avec lui l’année dernière, nous étions à Bologne pour un événement Repubblica. C’était un grand écrivain, un grand connaisseur des vins, il aimait la bonne cuisine, il n’était jamais partisan, il était un des meilleurs journalistes que j’aie jamais connus “.