“Sacrifices de tous pour soutenir le système de football”

Florence. Les nuages ​​s’amoncellent sur l’avenir du football italien, la reprise des entraînements de nombreux clubs professionnels reportée au 3 avril, mais les ligues sont de plus en plus susceptibles de recommencer le mois suivant. En attendant de définir une date crédible, si Covid-19 le permet, les dommages sont comptés et Série C l’impact économique de cette crise soudaine pourrait être particulièrement grave.

L’AVENIR EN BILICO

L’objectif des clubs et de la FIGC est clairement de clore la saison 2019/20 en quelque sorte, mais la Serie C a encore plusieurs matchs à jouer entre le jeu et le championnat et l’hypothèse d’une modification drastique des calendriers apparaît de plus en plus probable . Difficile de gérer la situation par la Lega Pro, mais inévitablement les entreprises devront faire des sacrifices comme le reste du pays, entre autres si elle devait se poursuivre, l’urgence pourrait servir des mesures encore plus extrêmes que de simplement couper une partie des playoffs / playout.

LE PRÉSIDENT PARLE

Aux microphones de Il Corriere della Sera le numéro un de Lega Pro, Francesco Ghirelli, sur le sujet, il a précisé: “Tournage en mai? Le virus décidera, l’intention de la Ligue est de clore la saison mais aujourd’hui ce n’est pas la priorité. Le football ne peut manquer de considérer la situation dans le pays, les gens ont peur. Je pense qu’en plus de penser aux ressources et aux revenus, nous devrons garder à l’esprit les valeurs que nous voulons transmettre “.

BONS MESSAGES

La Lega Pro est parmi les premières à arrêter les championnats, tandis que les messages mitigés de l’UEFA: «Quand j’ai arrêté les deux premiers groupes, j’espérais me tromper, puis la séance d’entraînement est arrivée, une décision partagée avec l’AIC, l’AIAC et les médecins du sport. Les Européens reportés? Tandis que les gens pensaient aux masques et aux fans des hôpitaux, l’UEFA transmettait le message des dommages économiques résultant du report de la manifestation “.

METTEZ LE VISAGE SUR NOUS

Sur l’avenir du football: «Ce n’est pas immortel, d’ailleurs je pense parfois qu’un renouvellement de la formule des ligues est nécessaire, pour éviter de s’éloigner davantage des jeunes. En Serie C, par exemple, pendant les éliminatoires, il y a un full. Salaires? Tout le monde doit faire sa part pour que le système tienne bon, je comprends la position de Tommasi mais il faut y mettre son visage “.