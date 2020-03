Sacristán: MLS donne à Carlos Vela “cet espace pour être heureux”

L’entraîneur de l’ancien attaquant mexicain a entériné ses décisions en matière de football.

Eusebio Sacristán était un stratège de la Real Sociedad lorsque Carlos Vela vivait son meilleur moment dans le football, pour ensuite sauter en MLS et non dans un club renommé du football européen.

Le stratège a soutenu les décisions du Mexicain, affirmant que “Vela a été tout ce qu’il a voulu être et a accompli tout ce qu’il a voulu accomplir”, a-t-il mentionné dans Marca Claro.

«Il voulait être heureux de jouer au football, de faire des choses importantes et il l’a fait en Espagne. Il a pu le faire à la Real Sociedad, où il était un joueur important et attrayant, parce qu’il était heureux ».

Mes objectifs comptent pour bien plus maintenant. Pour mon club @LAFC, pour les académies de jeunes @MLS, et maintenant pour l’avenir du football aux États-Unis Merci @Audi d’avoir donné aux joueurs une chance de progresser dans ce beau jeu. Plus d’informations sur @PlayersTribune. #GoalsDriveProgress #AudiPartner pic.twitter.com/wf7Tlrp7Zm

– carlos vela (@ 11carlosV) 9 novembre 2019

Et il a poursuivi: “Peut-être n’a-t-il jamais été intéressé à chercher autre chose que d’être heureux de jouer au football, où et où il veut démontrer sa qualité.”

“En MLS, il a cet espace pour continuer à être heureux et pour montrer à quel point il est bon, s’amuser et être à l’aise avec les gens autour de lui.”

Vela est la référence actuelle du Los Angeles FC, où il est devenu meilleur buteur de la saison 2018-19.