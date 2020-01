Sadio Mane blessé alors que Liverpool survit à une grosse frayeur pour battre des Wolves dynamiques

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 9h51

Liverpool a dû creuser profondément pour s’éloigner de Molineux avec une victoire 2-1 alors qu’un affichage effréné en deuxième mi-temps des Wolves a presque mis fin à leur invaincu en Premier League.

Jurgen KloppL’équipe a tout balayé en Premier League cette saison, seul Man Utd leur refusant la victoire jusqu’à présent.

Et après avoir débuté brillamment dans le dernier match de Premier League du programme en milieu de semaine, les champions élus ont ouvert le score grâce à un en-tête de Jordan Henderson dans un corner de Trent Alexander-Arnold après seulement huit minutes.

Liverpool continué à appuyer, mais ont été contraints de modifier leur forme juste après la demi-heure Sadio Mane entravé avec une blessure aux ischio-jambiers, avec Takumi Minamino venant à sa place.

Cependant, les Wolves se sont battus après la pause et ont réussi un magnifique égaliseur de 51e minute grâce à Raul Jimenez, le Mexicain à la tête de son 20e but d’une saison prolifique à la suite d’un magnifique centre Adama Traoré.

Et Traoré a continué de prouver le débouché principal pour les hôtes, l’ailier espagnol à talons hauts donnant à Andy Robertson une soirée torride. À maintes reprises, Traoré a déjoué et dépassé l’Écossais – très rare pouvez-vous dire cela – et il a forcé Alisson à une belle sauvegarde basse.

Les loups ont continué à menacer avec Alisson occupé et prouvant sa valeur entre les bâtons et ses efforts, ainsi que la défense résolue de Joe Gomez et Virgil van Dijk, ont suffi à maintenir Liverpool au niveau de l’ancrage.

Les visiteurs ont eu une chance à huit minutes de la fin lorsque Rui Patricio a refusé à Roberto Firmino une sauvegarde intelligente avec ses pieds.

Cependant, Firmino ne s’est pas trompé lorsqu’il a eu une autre vue au but à cinq minutes du temps où il a pénétré dans le coin supérieur après qu’une course Mazy Mohamed Salah avait embobiné leurs défenseurs.

Malgré la défaite, l’équipe de Nuno Espirito Santo peut être très fière de son étalage et elle sera désormais considérée par beaucoup comme de sérieux prétendants pour atteindre le top quatre cette saison.

Pour Liverpool, cependant, ils sont maintenant à 16 points d’avance sur Manchester City, deuxième, avec un match en main sur leurs rivaux les plus proches.

