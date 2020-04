Sadio Mane prétend, le club le plus chic de Man Utd et plus encore …

Liste des appareils

“C’est FOOTBALL v COVID-19” pourrait bien être le titre le plus facile que nous ayons jamais vu.

Quelques jours après l’arrivée des footballeurs de Premier League décriés comme des «parias sociaux» dans Le soleil, ils sont salués comme des héros pour leur engagement total de 4 millions de livres sterling auprès du NHS.

Pour mettre ce nombre en contexte, le salaire moyen d’un joueur de Premier League dépasse maintenant 3 millions de livres sterling.

S’il s’agit vraiment de «FOOTBALL v COVID-19», nous prévoyons une victoire convaincante à l’extérieur.

Ne pas additionner

Est-ce que c’est 4 millions de livres sterling? Alors que The Sun affirme que «les capitaines de Premier League ont créé un fonds Players Together pour donner 4 millions de livres sterling au NHS», le Daily Mail’s au verso des trompettes qu’ils «pourraient lever plus de 20 millions de livres pour aider à lutter contre les coronavirus».

Mais qu’est-ce que 16 millions de livres entre amis?

Course fictive

Dans les pages intérieures du Courrier quotidien, Martin Samuel écrit à nouveau que les footballeurs devraient prendre des réductions de salaire pour aider leurs clubs. C’est un argument qu’il a fait valoir plusieurs fois déjà cette semaine.

Il a droit à son opinion, mais pourquoi doit-il être si sanglant avec condescendance? Comme si les footballeurs étaient si stupides qu’ils ne pouvaient pas comprendre l’économie…

«Les footballeurs ne sont pas invités à financer le National Health Service, malgré la décence des intentions de Henderson. À l’heure actuelle, nous avons le gouvernement et de nombreux organismes de bienfaisance existants pour le faire.

«La demande adressée aux footballeurs provient de leur club et, au contraire, elle est plus facilement résolue que tout don de bienfaisance.

“La première chose à dire est que si le comté de Derby avait besoin de moi pour réduire les salaires pour sauver le club, je comprendrais et chercherais à les soutenir de toutes les manières possibles”, a écrit Wayne Rooney le week-end.

«Il y a beaucoup de cette émotion.

“Vous ne pouvez pas prescrire une approche globale”, a déclaré Ryan Bertrand, de Southampton, au Guardian. «Vous pourriez avoir besoin d’une réduction de 19% dans l’un des plus petits clubs et de 36% dans les plus grands de la Ligue des champions. Je suis sûr que si vous en faisiez 40% ici, 20% là-bas et 16% là-bas, vous atteindriez le total de 30%. »

“Il l’a appelé” les mathématiques pour les nuls “, ce qui est approprié car ce modèle fonctionne à 25,3%, et non à 30.”

Oh, dégage. Nous sommes à peu près sûrs que Bertrand ne préconisait pas que les réductions de 40%, 20% et 16% soient réparties également, donc calculer la moyenne et en gros qualifier un adulte de “mannequin” est assez bas.

Le stupide

Alors que The Sun and Mail se concentre sur cet acte de charité, le Daily Mirror’s la dernière page nous dit que «JOSE MOURINHO a présenté des excuses humiliantes au cours de sa séance de fitness publique à Tottenham».

Euh. Non, il ne l’a pas fait. Pas une seule fois il n’a prononcé le mot «désolé» ou le mot «s’excuser». Il a simplement «accepté» qu’il avait tort; l’homme ne fait manifestement pas d’humilité et il ne faut pas prétendre le contraire.

J’espionne

C’est le pays des Tabloïdes. Quiconque utilise des statistiques est un «boffin» et quiconque utilise la technologie est un «nerd». Oh et quiconque utilise le GPS est un «espion». Pour une raison quelconque, les journalistes de football aiment un «espion».

C’est ainsi que nous arrivons ici Le site Web de Sun…

“L’ESPION QUI M’A TAGGÉ: Arteta espionne les étoiles d’Arsenal à l’aide de systèmes GPS de pointe pendant le verrouillage pour s’assurer que les niveaux de forme physique ne chutent pas”

Alternativement, Arsenal est l’un des nombreux clubs de football utilisant des moniteurs pour suivre la forme physique de leurs employés. Ce qui ressemble moins à de l’espionnage qu’à une «manière sensée d’utiliser la technologie disponible».

La seule chose qui manque est une image maquette d’Arteta en tant que James Bond; peut-être que le département «art» a été mis en congé.

Pointage

“Manchester United a laissé les adversaires du Liverpool FC et de la Premier League embarrassés” – Manchester Evening News.

Apparemment, “United continue de montrer qu’il est sans doute le club le plus chic et le plus digne de la Premier League – sinon le meilleur sur le terrain pour l’instant”.

Je ne sais pas pourquoi ils continuent à mal orthographier Southampton.

Scénario de rêve

On ne sait pas très bien comment la joie d’Ole Gunnar Solskjaer que Manchester United soit en position forte pour «exploiter» les problèmes financiers dans d’autres clubs s’inscrit dans ce récit selon lequel ils sont «le club le plus classe et le plus digne de la Premier League».

The Daily Mirror nous apporter utilement un potentiel Manchester United XI s’ils achètent tous leurs objectifs.

Mediawatch ne sait pas ce qui est plus ridicule; que United «prévoit d’acheter gros cet été» mais qu’il se terminerait toujours avec un milieu de terrain de Fred et Scott McTominay. Ou que quelqu’un croit toujours que Marcus Rashford est un attaquant.

Sans valeur

Nous savons que les temps sont durs mais devons-nous vraiment ces sortes de profondeurs?

Maintenant transfermarkt est l’un de nos sites Web préférés pour les statistiques, mais personne dans son bon sens ne prête vraiment attention à ses «valeurs» de transfert; bonne chance avec l’achat de Marcus Rashford pour 57,6 M £, par exemple.

Jusqu’à ce qu’il y ait une pénurie de “nouvelles” dans le football quand nous voyons des titres comme celui-ci: “Sadio Mane a” dévalué plus que “Phil Foden au milieu de la pandémie de coronavirus”.

Pardon quoi? Bien sûr, c’est une charge absolue de bollocks. Mane n’a été «dévalué plus» que Foden parce qu’il a) vaut plus en premier lieu et b) transfermarkt a décidé arbitrairement que les joueurs nés après 1998 ont dévalué 10% tandis que tout le monde a dévalué 20%.

Ainsi, chaque joueur de plus de 22 ans a «dévalué davantage» que tout joueur de moins de 22 ans, selon un site Web et leurs algorithmes.

Essayer de transformer cela en une sorte de non-sens de rivalité Liverpool-Manchester City n’est rien de moins que de la merde assez sanglante.

Revendication du jour

“Liverpool news and transferts LIVE – Sortie de Gini Wijnaldum, Virgil van Dijk claqué, la star de Manchester United fait valoir Sadio Mane” –Liverpool Echo.

Et quelle est cette «revendication de Sadio Mane»? Qu’il n’est «pas tout ça»? Qu’il est en fait un pourri? Que sa valeur a dévalué plus que Phil Foden?

Non, la «revendication de Sadio Mane» est qu’Aaron Wan-Bissaka a déjà sa chemise.

Certainement le titre.