Sadio Mané rejette le Real Madrid et assure qu’il veut rester à Liverpool

Le Real Madrid est une autre des équipes qui a l’intention de se renouveler pour la prochaine saison et de nombreux noms de médias ont sonné pour atteindre la “ Maison Blanche ”. Bien que les dernières nouvelles à cet égard n’aient pas été les meilleures.

C’est d’abord Kylian Mbappé qui semble s’éloigner de plus en plus du Santiago Bernabéu après que le PSG ait fermé la porte à tout type de négociation avec lui.

Eh bien maintenant, cette liste négative est rejointe par Sadio Mané, un attaquant de Liverpool qui n’aurait pas non plus parmi ses options de laisser les Reds s’habiller en chemise blanche.

Tout suit une interview que le Sénégalais a accordée à la radio britannique Talksport, où il évoque les possibilités d’annuler l’actuelle Premier League et Liverpool ne peut se proclamer champion.

 C’est l’un des objectifs du Real Madrid à la demande expresse de Zidane …

❌ Cependant, le joueur de Liverpool ne prévoit pas de quitter son club https://t.co/VEsixIy3P3

«C’est mon rêve et je veux le gagner cette année. Si ce n’est pas le cas, je l’accepterai, cela fait partie de la vie. J’espère que nous le gagnerons l’année prochaine », ont déclaré les attaquants.

Mané est lié au Real Madrid depuis au moins un an et on dit qu’il est l’un des éléments qui convainc le plus Zinedine Zidane, mais les options semblent nulles.

Mané aurait parmi ses projets d’être un élément depuis plus longtemps que Liverpool, et que l’offre du Real Madrid ou de toute autre équipe devrait être très séduisante pour que l’Africain change d’avis.