Sadio Mane va rater le choc de West Ham

Liverpool se rendra au London Stadium mercredi soir pour jouer contre West Ham United. C’est la première fois que les clubs se rencontrent cette saison, car le match a été retardé en raison des engagements de Liverpool en Coupe du monde. Liverpool manquera Sadio Mane, l’ailier sénégalais étant blessé.

Pas de Sadio Mane pour Liverpool

Divock Origi pour remplacer Sadio Mane

Mohamed Salah et Roberto Firmino reprendront leur place régulière en attaque, bien que Sadio Mane soit blessé et ne les rejoindra pas. Il est probable que Divock Origi le remplacera car Klopp l’a souvent utilisé à gauche des trois premiers et Takumi Minamino est toujours en phase. Curtis Jones pourrait être une option surprise, car il était l’un des rares à vraiment impressionner contre Shrewsbury.

Xherdan Shaqiri a également été en proie à des problèmes de fitness toute la saison, il est donc peu probable qu’il remplace Mane. Liverpool espère que Mane reviendra plus tôt que tard, alors que les joueurs de l’équipe se débattent contre Shrewsbury.

Liverpool parfait sans Fabinho

Fabinho sera inclus dans une équipe de Premier League pour la première fois depuis son retour de blessure. Cependant, les Reds ont remporté chaque match en son absence, il doit donc se battre pour regagner sa place de départ. Fabinho avait également l’air rouillé contre Shrewsbury Town, suggérant qu’il commencerait sur le banc.

Jordan Henderson et Georginio Wijnaldum ont été extrêmement impressionnants cette saison. Les deux sont devenus des partants garantis au milieu de terrain de Klopp. Cela signifie qu’il y a une troisième place à gagner. Alex Oxlade-Chamberlain est actuellement l’homme en possession de ce spot et ne l’abandonnera pas facilement. Adam Lallana et Naby Keita, qui est récemment revenu d’une blessure, sont les autres options pour Klopp. James Milner reste absent en raison d’une blessure.

Gomez et Van Dijk est la voie à suivre

Il est devenu rare de voir Liverpool concéder la formation défensive d’Alisson, Virgil van Dijk, Joe Gomez, Trent Alexander-Arnold et Andrew Robertson.

Les projections abjectes de Dejan Lovren et Joel Matip en FA Cup seront allées encore plus loin pour assurer Gomez de son rôle de partenaire de premier choix pour Van Dijk. Les 5 membres de cette unité défensive étaient tous appuyés contre Shrewsbury, il n’y a donc aucune raison pour qu’ils ne partent pas.

XI prévu: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Joe Gomez, Virgil van Dijk, Andrew Robertson; Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain; Mohamed Salah, Roberto Firmino, Divock Origi.

